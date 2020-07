Audrey Crespo-Mara bientôt à l’affiche d’une émission culte de TF1

Le grand mercato médiatique continue de battre son plein. Après de nombreuses annonces de changements de casting et d’arrêts d’émissions dans l’univers de la radio, plusieurs chamboulements sont aussi à déplorer au sein du PAF.

Ce dimanche 12 juillet 2020, c’est le nom d’Audrey Crespo-Mara qui est sur toutes les lèvres. Le 30 mai dernier, la présentatrice avait annoncé l’arrêt de son émission "Audrey & Co" sur LCI après deux ans d’antenne : "Après 2 saisons passionnantes, Audrey & Co va s’arrêter. Merci à toute l’équipe et merci à vous qui nous regardez au quotidien et en avez fait un beau succès ! Nous serons présents pour vous informer avec le même engagement et le même enthousiasme jusqu’à fin juin !" avait-elle écrit sur Twitter.

Audrey Crespo-Mara de retour sur TF1 dans un programme culte

Ce dimanche 12 juillet 2020, le site PureMédias annonce que la femme de Thierry Ardisson signera son grand retour sur TF1. Celle qui possède le statut de « joker » d’Anne-Claire Coudray à la présentation des JT de 20h durant les week-ends, débarque en effet dans l’émission "Sept à Huit" !

Pas de panique pour les fans d’Harry Roselmack. La journaliste de 44 ans n’entend pas lui voler sa place à la présentation du programme phare de la chaîne diffusé tous les dimanches. Audrey Crespo-Mara se voit en effet confier le fameux "Portrait de la semaine", autrefois ficelé par Thierry Demaizière puis par Stéphanie Davoigneau. Toujours selon Puremédias, c’est Marie-Aline Meliyi qui prendra la place d’Audrey Crespo-Mara sur LCI, sur la tranche 9h-11h.

Si Audrey Crespo-Mara s’apprête à se lancer dans un tout nouveau challenge, son mari Thierry Ardisson a quant à lui énoncé son désir de réintégrer les équipes de France Télévisions.

