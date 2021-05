Audrey Crespo-Mara : ce bel exploit réalisé par son fils Sékou

Audrey Crespo-Mara vit une belle histoire d'amour depuis dix ans maintenant avec Thierry Ardisson. Mais avant cela, la journaliste était mariée à Aliou Mara, avec qui elle a eu deux enfants, Lamine et Sékou. Très discrète sur sa vie privée, elle avait accepté d'aborder le sujet le 13 novembre dernier dans les colonnes de "Télé Star" : "Je suis très fière de mes enfants. Je vois mes deux enfants devenirs grands (...) Ils sont vifs, intelligents et plein d'amour. J'ai de la chance d'avoir deux enfants merveilleux, très curieux de la vie, protecteurs, qui s'occupent bien de leur maman aussi", disait-elle.

Un premier but en Ligue 1

L'un de ses fils, Sékou Mara, est footballeur professionnel depuis l'été dernier. Il s'était confié sur sa titularisation en Ligue 1 et son contrat signé avec Bordeaux dans le Parisien le 7 août 2020 : "Je suis heureux, ça se passe bien. Le gros changement, c'est l'intensité. Je suis un joueur d'espace, j'aime demander le ballon dans la profondeur."

Dimanche 2 mai, toute la famille avait les yeux rivés sur le match Bordeaux-Rennes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le clan Mara risque de se rappeler de ce match à tout jamais. Titularisé pour la première fois, l'attaquant a apporté la victoire à son équipe au tout début du match. Ce premier but en Ligue 1 lui permet également de devenir le plus jeune buteur de Bordeaux depuis plus de 13 ans. Audrey Crespo-Mara n'a pas directement commenté ce but, mais elle a retweeté un post du journaliste Grégoire Margotton qui a posté le message suivant : "Que la maman de Sékou Mara doit être fière aujourd'hui #iladelavenircepetit".

