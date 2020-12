Audrey Crespo-Mara impressionnée par Bernard Tapie : cette leçon de vie qu'il lui a donnée

Bernard Tapie ne compte pas baisser les bras. En plus de devoir affronter son procès, l’homme d’affaires de 77 ans se bat contre un double cancer de l’estomac et de l’œsophage. Mais il en faut plus pour lui faire peur. Invité dans le "portrait de la semaine" de "Sept à Huit", diffusé ce dimanche 27 décembre 2020 sur TF1, l’ancien président de l’Olympique de Marseille s’est confié sur sa maladie, mais aussi sur "la vie et la mort".

Au "plus mauvais point" depuis le début de ses cancers, le papa de Sophie et de Stéphane Tapie est revenu sur ce "traitement expérimental" qu’il a suivi en Belgique : "Mes tumeurs avaient baissé de 70%. Et puis, je me suis senti pas bien du tout au début de l’été. On a fait un scanner. Et là, 20% de nouvelles tumeurs et mes anciennes avaient doublé. Ils me disent que je suis dans une phase un peu compliquée, mais qu’on n’a pas de raison de désespérer".

Audrey Crespo-Mara "scotchée" par Bernard Tapie

Un témoignage en toute sincérité qui a touché Audrey Crespo-Mara aux commandes l’interview culte du programme de TF1. Interrogée par PureMédias, la journaliste n’a pas caché son admiration pour Bernard Tapie qu’elle a eu l’occasion de rencontrer à de nombreuses reprises. "Il est bluffant. Il a une énergie surhumaine. Toute l’équipe a été scotchée par sa volonté de se battre. C’est une véritable leçon de vie", a-t-elle commencé par confier. "Il était important pour lui de s’exprimer maintenant. La maladie avance".

Et si Bernard Tapie a accepté de se livrer avec elle, après avoir quitté brusquement son studio d'Europe 1, en mars 2019, c’est parce que "c'est l'écrin parfait. C'est une interview longue, 10 à 15 minutes, enregistrée là où ils le souhaitent, et la plus regardée de la télévision", s’est réjouie la compagne de Thierry Ardison. Avant d’ajouter : "Le portrait est un exercice très particulier. Il faut rester soi-même et composer avec les pudeurs de l’invité. Ce qui compte ce sont les paroles, les silences, et ce qui se lit sur le visage de l’invité".

Par C.F.