Audrey Crespo-Mara : la journaliste raconte son pire souvenir d'interview

Audrey Crespo-Mara rejoint l'émission Sept à Huit à la rentrée. Harry Roselmack garde la présentation mais la journaliste animera l'interview de fin d'émission, le portrait de la semaine. À cette occasion, elle a accordé un entretien à nos confrères de Télé-Loisirs ce lundi 3 août. Elle revient sur sa longue carrière en tant que journaliste et se laisse aller à quelques confidences. En effet, elle a débuté en racontant une anecdote concernant une interview en mars 2019 sur Europe 1. Et l'invité en face n'était autre que Bernard Tapie. "Il reste imprévisible. Je l'avais déjà interviewé et l'ai réinterviewé depuis. Mais ce matin-là, alors qu'il y avait un nouvel épisode dans les affaires judiciaires le concernant, j'ai choisi de lui en parler dès le début de l'interview. Il s'est brutalement levé et a quitté le studio, s'est-elle souvenue. J'ai eu tort de m'adresser à l'animal politique avant de voir le malade."

"l'angoisse"

Mais il semblerait que ce ne soit pas son pire souvenir. La femme de Thierry Ardisson se confie ensuite sur son interview avec Bernard-Henri Levy, le pire entretien de sa carrière "mais ce n'est pas de sa faute" précise-t-elle. "Nous avions réalisé un long entretien dans l’après-midi mais j’ai découvert, en arrivant au montage, que l’interview n’avait pas été enregistrée. L’angoisse !" Audrey Crespo-Mara se souvient alors de sa gentillesse : "Il a eu l’élégance de revenir le soir-même pour que nous recommencions. Rares sont les invités qui auraient eu cette générosité-là".

Par J.F.