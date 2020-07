Audrey Crespo-Mara : la journaliste rejoint "Sept à Huit" à la rentrée

Très présente dans le groupe TF1 depuis plusieurs années maintenant, Audrey Crespo-Mara est désormais l'une des journalistes les plus emblématiques de la chaîne. Et pour cause, elle est arrivée chez TF1 en 1999. Après avoir travaillé pendant huit ans au sein de la rédaction des JT, elle présente la matinale de LCI à partir de 2007. Audrey Crespo-Mara présente depuis deux ans maintenant son émission "Audrey & Co" sur LCI qui s'est arrêtée le 26 juin dernier. Elle est également le joker d'Anne-Claire Coudray à la présentation du JT de TF1 le week-end. Et la journaliste peut désormais ajouter une nouvelle corde à son arc. Le groupe TF1 vient d'annoncer qu'elle intégrait dès la rentrée prochaine l'équipe de "Sept à Huit".

Un nouveau défi

Le rendez-vous dominical de la chaîne reste présenté par Harry Roselmack. Mais l'emblématique fin de portrait change de format. Il sera animé par Audrey Crespo-Mara, la femme de Thierry Ardisson, à partir du 6 septembre 2020. Thierry Thuillier, DGA de l'information du groupe TF1 s'est confié sur cette nouvelle : "L'expérience d'Audrey, sa pugnacité et sa passion pour l'interview sont de formidables atouts pour cette nouvelle mission qui lui est confiée." Emmanuel Chain, producteur de l'émission a lui aussi réagi : "C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour le portrait de Sept à Huit avec l’arrivée d’Audrey. Je ne doute pas qu’elle saura y apporter sa fraîcheur et sa qualité d’intervieweuse pour faire l’événement, tout en respectant et perpétuant l’ADN de ce moment fort et attendu du magazine."

