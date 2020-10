Audrey Crespo-Mara remplaçante de Jean-Pierre Pernaut ? Thierry Ardisson donne son avis !

Lorsque Jean-Pierre Pernaut a annoncé son départ du JT de 13H de TF1, de nombreuses rumeurs ont circulé concernant son ou sa remplaçante. Si l’on sait désormais que c’est Marie-Sophie Lacarrau qui reprendra les rênes du journal télévisé de la Une, beaucoup de noms ont été évoqués, dont celui de David Pujadas qui officie depuis trois ans sur la chaîne d’informations en continu LCI ou encore Denis Brogniart, animateur phare du groupe aux commandes de "Koh-Lanta" ou "Ninja Warrior".

"Elle y serait restée jusqu’à sa retraite"

Audrey Crespo-Mara n’est pas passée loin de la promotion ! Qu’en aurait pensé son mari Thierry Ardisson ? Lors d’une interview accordée à "Télé-Loisirs", l’ancien animateur de C8 a donné son avis sur le sujet. "Je pense qu’elle aurait été excellente à ce poste, a-t-il estimé. Mais elle est tellement douée qu’elle y serait restée jusqu’à sa retraite ! Et alors, adieu les interviews, qu’elle adore !". Si Audrey Crespo-Mara n’a pas été choisie pour remplacer Jean-Pierre Pernaut, elle n’est en revanche pas à plaindre sur le plan professionnel. Après l’arrêt de son émission "Audrey & Co" sur LCI en mai dernier, Audrey Crespo-Mara a rejoint l’équipe de "Sept à Huit", diffusée chaque dimanche sur TF1, pour tirer le "Portrait de la semaine". Un poste qui rend fier son mari Thierry Ardisson. "Je suis ravi qu’elle ait rejoint ‘Sept à Huit’, cela lui correspond parfaitement. Elle s’en sort très bien et je pense que ça lui laisse davantage de portes ouvertes pour la suite", affirme-t-il. Dernièrement, Audrey Crespo-Mara a interviewé le chef Philippe Etchebest qui a fait d’émouvantes confidences sur son père.

Par Matilde A.