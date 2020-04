Augustin Galiana : ses confidences très hot à Jarry sur une scène de sexe dans Clem

Confiné comme tout le monde en France, l'humoriste Jarry invite tous les jours une personnalité pour un direct sur son compte Instagram intitulé le "Jarry Show". L'humoriste n'hésite pas à poser des questions très personnelles et indiscrètes. Il a ainsi réussi à soutirer des infos inédites à Laetitia Milot, l'actrice de "Plus Belle la vie" et "La Vengeance aux yeux clairs". Elle a ainsi révélée être "une toquée du ménage" et adorer nettoyer la cuvette des toilettes. On a aussi appris que la comédienne pouvait avoir des flatulences au lit.

Les cheveux d'Elodie Fontan ont failli prendre feu

Ce jeudi 9 avril, Jarry recevait Agustin Galiana. L'acteur espagnol connu pour son rôle dans "Clem" a raconté une anecdote qui lui était arrivée sur le tournage. Dans la série, il interprète le rôle d'Adrián Muñoz, le compagnon d'Alizée Bertier jouée par Elodie Fontan. Jarry lui demande s'il pourrait passer la vie tout nu et l'acteur acquiesce. Puis il explique que sur le tournage de "Clem", dès le premier jour, il a refusé d'endosser une cache-sexe pour une scène avec Elodie Fontan. L'actrice était d'accord s'empresse de justifier Agustin Galiana. On le voyait de dos et il avait une serviette. Et puis... "La séquence, elle a été coupée. A la fin, on devait faire l'amour dans la baignoire. La séquence, elle finit au moment où la serviette tombe et où on voit mes fesses. Mais la séquence elle continuait. [...] Il y avait plein de bougies partout et à un moment je me suis mis dans la baignoire, on a commencé à faire semblant qu'on faisait l'amour et tout d'un coup on a commencé à sentir une odeur : c'était les cheveux d'Elodie qui brûlaient ! C'était hallucinant, on était vraiment inquiet", souligne le comédien. Un moment très drôle de l'interview que Jarry enchaîne sans temps mort avec une question piège : "paella ou fondue savoyarde". L'art de la transition !

Par Mélanie C.