Aurélien en couple pendant Mariés au premier regard 5 ? Son ex Jessica fait des révélations

Aurélien était-il en couple avec une autre femme durant le tournage de "Mariés au premier regard" ? C’est la rumeur qui court depuis déjà plusieurs semaines. Il y a quelques jours, le candidat s’était ainsi rendu sur le plateau de TPMP pour s’expliquer au sujet de cette histoire et assurait avoir simplement fréquenté une femme avant de se marier avec Marianne. Sûr de lui, le père de famille déclarait avoir prévenu cette jeune femme prénommée Jessica qu’il s’apprêtait à se marier et qu’il souhaitait seulement une brève idylle sans lendemain…

À quelques heures de la diffusion d’un nouvel épisode dans lequel nous découvrirons justement si Aurélien va se réconcilier avec sa femme Marianne, la fameuse Jessica fait des révélations : "On était bien en couple au moment de ses castings. On s’est séparés en mars. Peut-être que lui n’assume pas le mot couple, mais on était bien ensemble à ce moment-là. Il me disait justement qu’il était perturbé et le cul entre deux chaises, parce qu’il n’avait pas prévu de me rencontrer. Mais comme il s’était engagé avec son frère… Il avait la tête complètement à l’envers. Moi ce qui m’énerve, c’est qu’il dise que je suis une fille de passage. Alors que j’ai bien un texto où il dit que ce n’est pas le cas. J’ai un message de sa part où il me dit qu’il aurait dû être plus sincère avec moi" a t-elle affirmé dans une interview accordée à Melty.

"Marianne va découvrir son vrai visage"

Si la jeune femme insiste sur le fait qu’Aurélien et elle se sont fréquentés durant la période de casting, elle assure que son frère jumeau Matthieu lui, était bien en couple avec une femme durant le tournage. De quoi semer à nouveau le doute sur la sincérité des deux frères qui sont accusés d’avoir participé à l’émission "pour le buzz".

À ce sujet, Jessica ajoute d’ailleurs : "Il m’a dit qu’il voulait devenir influenceur, parce qu’ils gagnaient très bien leur vie. Et qu’avec son frère, ils allaient faire un gros buzz !". Bien décidée à rétablir la vérité, la jeune femme conclut en expliquant pourquoi elle pense qu’Aurélien a joué la comédie tout au long de l’expérience : "C’est surjoué ! Les propos qu’il a avec les frères de Marianne, il a eu les mêmes avec ma sœur par téléphone. Dans le prochain épisode, vous allez voir son vrai visage. Même Marianne va le dire qu’elle va découvrir son vrai visage et qu’il y a un Aurélien devant et un derrière caméra. Il calcule tout ! Ce petit buzz-là, ça l’arrange bien au final".

Par E.S.