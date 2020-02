Aya Nakamura tacle C à Vous, Anne-Elizabeth Lemoine lui répond

Le 23 mai 2019, l'équipe de C à Vous recevait la chanteuse Aya Nakamura. Mais alors que les téléspectateurs pensaient que la rencontre s'était bien passée, Aya Nakamura avait rapidement fait savoir auprès de Society qu'elle avait vécu un enfer face à Anne-Elizabeth Lemoine : "C'est l'interview la plus malaisante de ma vie. Je voulais me barrer, mais d'une force. C'était horrible. Ils se sont dit : On entend parler d'elle, on va l'inviter, mais en vrai, on ne connaît rien de ce qu'elle fait. Et au lieu de faire leur travail de journaliste avant, ils l'ont fait en direct. C’était horrible, c’était comme si Anne-Elisabeth Lemoine voulait me mettre dans un délire C’est trop dur la cité, je suis une renoi, c’est trop dur… En mode pleurnichage. Alors que non, j'ai jamais dit ça moi, basta".

Longtemps restée silencieuse après ces critiques, Anne-Elizabeth Lemoine a enfin brisé le silence lors de son passage dans l'émission Buzz TV. L'animatrice de France 5 a avoué avoir été étonnée par les propos de la chanteuse : "Je suis tombée de ma chaise ! Effectivement je ne connaissais pas Aya Nakamura, mais mon équipe la connaissait, j’avais préparé l’interview exactement comme si j’avais interviewé Étienne Daho : avec le même sérieux, le même intérêt, la même curiosité, et aucun mépris. lI n'y avait pas une volonté de lui coller une étiquette. Je la découvrais, elle était souriante, hyper heureuse d’être là, je me souviens qu’à la fin de l’émission on s’était fait un hug". Anne-Elizabeth Lemoine a alors tenu à envoyer un message à Aya Nakamura : "Si elle a ressenti ça, c’est qu’on n’a pas bien fait notre boulot. Et j’en suis vraiment désolée. Faudrait qu’elle revienne en discuter sur le plateau de C à Vous".

Par Alexia Felix