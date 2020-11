Ayem Nour amincie : comment elle a perdu 15 kilos depuis l'été

Ayem Nour s'est fait connaître du grand public en participant à la saison 5 de Secret Story en 2011. Une première expérience qui allait lui permettre de faire carrière à la télévision. Le jeune femme avait ensuite enchaîné avec "Hollywood Girls" et le "Mad Mag" en tant que chroniqueuse. Puis en 2015, elle était tombée enceinte de son premier enfant, Ayvin, fruit de ses amours avec l'homme d'affaires Vincent Niclet.

Adieu la farine blanche et les pâtes

Lors de sa grossesse l'ex-star de téléréalité avait pris 30 kilos qu'elle avait voulu très vite perdre, enchaînant les régimes et les phases de prises de poids. En 2017, elle avouait avoir un problème avec son poids et subir des moqueries. C'est au début de l'été 2020, qu'elle semble enfin avoir trouvé le régime qui lui convient. En effet, Ayem Nour est descendue à 68,4 kilos fin juin. Ce lundi 9 novembre, sur Instagram, elle affiche une silhouette encore plus amincie. Et pour cause, Ayem ne pèse plus que 53 kilos. Comment en est-elle arrivée là ?

La mère d'Ayvin a expliqué avoir complètement changé de régime alimentaire. Elle a opté pour une diète kéto soit «ketogenic diet» en anglais ou cétogène en français. De quoi s'agit-il exactement ? Le régime kéto privilégie les aliments gras et bannit le sucre. Le but étant d'utiliser le gras ingéré comme source d'énergie au lieu du sucre qui lui est stocké par le corps humain. Cette alimentation fait la part belle au poisson et légumes mais évite les farines, les sucres. "Moi, j'adore les pâtes, donc j'ai acheté des pâtes de konjac. Et pour les crèmes, j'ai pris très light. (...) J'ai arrêté tout ce qui est farine blanche. J'achète de la farine de châtaigne ou d'épeautre", expliquait au mois de juin Ayem. De quoi convaincre même le plus récalcitrant au vu du résultat !

Par Mélanie C.