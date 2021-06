Ayem Nour en larmes : ces critiques sur son poids qui l'ont énormément blessée

Révélée en 2011 lors de sa participation à la cinquième saison de "Secret Story" sur TF1, Ayem Nour a poursuivi son chemin dans différents domaines, notamment la télévision. Pendant plusieurs années, elle a animé "Le Mag Mag" avant l'arrêt de l'émission en janvier 2018. Depuis, l'ancienne candidate de télé-réalité se fait discrète sur les réseaux sociaux, postant parfois des moments de son quotidien. Maman d'un petit garçon prénommé Ayvin - né en juin 2017 - cette dernière pouponne. Elle a aussi fait un retour remarqué l'année dernière, délestée de nombreux kilos.

Lors de sa grossesse, Ayem Nour a pris 30 kilos. Un poids qu'elle avait rapidement voulu perdre, enchaînant les régimes et les phases de prises de poids. C'est au début de l'été 2020 qu'elle a finalement réussi à atteindre son objectif. En effet, fin juin, elle était parvenue à descendre à 68,4 kilos. Puis quelques mois plus tard, elle avait affiché sa silhouette très amincie, révélant peser 53 kilos. Une perte de poids impressionnante qu'elle doit au régime qu'elle a suivi, à savoir le régime kéto qui privilégie les aliments gras et bannit le sucre.

"Ces personnes qui se permettent de juger..."

Le 17 juin dernier, Ayem Nour a dévoilé son nouveau projet, un livre baptisé "Simplement Kéto" dans lequel elle livre et ses conseils et propose 50 recettes pour maigrir "sans frustration". Dans un entretien qu'elle a accordé à "Grazia", l'ex-star de télé-réalité est revenue sur une période difficile de sa vie, à savoir les critiques dont elle a été la cible à cause de son poids. Victime de grossophobie, elle a pointé du doigt les réseaux sociaux.

"Il y a eu beaucoup de méchanceté, de moqueries, d'insultes, et ça, c'est le côté négatif des réseaux sociaux qui vous pourrissent la vie au quotidien. Ces personnes qui se permettent de juger des choses alors qu'ils n'ont ni les tenants ni les aboutissants", a-t-elle dit, avant d'être submergée par l'émotion. "Je n'avais pas du tout prévu ça. Ça fait partie de moi aussi", a-t-elle dit, en larmes.

