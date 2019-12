Baba Noël : M Pokora piège une jeune fan, sa mère s'énerve

Ce jeudi 19 décembre a été mouvementé pour Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. C8 a diffusé un prime exceptionnel intitulé "Baba Noël" et l'animateur a exaucé les rêves de nombreux téléspectateurs. De plus, il a offert un grand nombre de cadeaux au public et à des familles dans le besoin. Si la joie était au rendez-vous, il y a également eu quelques moments de gêne et d'agacement. Matthieu Delormeau a été piégé par Cyril Hanouna et une jeune comédienne lors de "Baba Noël" et il s'est retrouvé aspergé de chocolat. Autant dire que le présentateur de TPMP ne manque pas d'imagination et a plus d'un tour dans son sac. Par ailleurs, M Pokora a répondu présent lors de ce prime de "Baba Noël" et n'a pas hésité à berner l'une de ses fans sous le regard choqué de la maman de la jeune fille !

Piégée par un sosie

Un sosie a replacé M Pokora et les rêves d'une jeune fan sont partis en éclat... Du moins, au début. Lors d'une caméra cachée, Cyril Hanouna et son chroniqueur, Bernard Montiel ainsi que M Pokora ont piégé Ambre âgée de 13 ans et sa maman. Bernard Montiel a fait croire à la fan que M.Pokora, qui rêve d'une carrière particulière pour son futur enfant, allait venir à sa rencontre et a finalement brisé tous ses espoirs. Il lui a expliqué que le compagnon de Christina Milan était bloqué dans les embouteillages et qu'il ne pourrait finalement pas venir. Cependant, la jeune femme devait simuler que cette rencontre avait bien eu lieu avec un sosie remplaçant le véritable chanteur. Cette rencontre devait être tournée sur fond vert et la production aurait échangé les images par la suite. Face à cette situation inattendue, la mère de la jeune fan s'est emportée et a balancé au chroniqueur : "Attendez, c'est pas possible. Bernard, ça fait trois jours que ma fille se prépare. Son rêve s'effondre ! Non, non, mais attendez, moi je ne suis pas d'accord. Ça ne doit pas se passer comme ça. Regardez ma fille.". M Pokora était bien évidemment témoin de cette scène et cela l'a fait beaucoup rire tout comme Cyril Hanouna et le public présent sur l'émission. Heureusement, le chanteur a su se faire pardonner et a bel et bien rencontré sa jeune fan qui était aux anges.

Une séquence à retrouver à cette adresse.

Par Solène Sab