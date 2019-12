Baba Noël : Matthieu Delormeau choqué par la trahison d'une fausse fan

Cyril Hanouna, qui a récemment taclé Karine Le Marchand en chanson, n'a pas fini de surprendre ses chroniqueurs. Ce jeudi 19 décembre était marqué par le dernier prime de Cyril Hanouna avant d'entamer une nouvelle année. Pour cette occasion, Cyril Hanouna a fait les choses en grand et n'a pas manqué d'imagination. S'il a fait la joie de nombreuses personnes en offrant des cadeaux au public et à des familles dans le besoin, l'animateur de C8 s'est également attiré la colère de ses chroniqueurs. Dans "Baba Noël", Cyril Hanouna est parvenu à piéger Matthieu Delormeau et personne ne s'attendait à une telle blague. Réputé pour asperger les membres de son équipe de chocolat, "Baba" a conclu son année en beauté ! Lors de cette soirée exceptionnelle, le présentateur de Touche Pas à mon Poste a demandé à Matthieu Delormeau de se rendre chez une fan qui l'admirait. Fier de cette popularité, le chroniqueur de TPMP s'y est rendu et a rencontré la jeune fille, ce qui l'a particulièrement bouleversé... Mais il ne s'attendait pas à la suite !

Piégé par Cyril Hanouna et une jeune comédienne

Ce n'était en rien une rencontre avec une fan mais bien un nouveau piège de Cyril Hanouna qui est parvenu avec brio à tromper son monde. Alors qu'il pensait discuter avec son admiratrice qui lui faisait de nombreux compliments, la jeune fille a finalement prétexté vouloir lui donner une photo et s'est absentée quelques secondes... C'est à ce moment-là que le drame de Matthieu Delormeau s'est produit... Tout apprêté, il s'est fait complètement asperger de chocolat, ce qui a suscité une pluie d’applaudissements sur le plateau de "Baba Noël". Fière d'elle, la jeune comédienne a ri aux éclats ce qui a plutôt agacé le chroniqueur qui lui a balancé : "Tu es fière de toi, jeune fille ?" La dernière émission de 2019 de Cyril Hanouna, qui pourrait faire un duo avec Vaimalama Chaves, n'aurait pas été la même sans un nouveau chocolatgate !

