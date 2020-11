Babette de Rozières : ces violences sexuelles qu'elle a occultées jusqu'à ses 50 ans (Exclu vidéo)

C'est avec Babette de Rozières qu'Evelyne Thomas termine sa semaine d'interviews dans l'émission qu'elle présente sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel la cheffe cuisinière a évoqué son enfance difficile, notamment en revenant sur les violences qu'elle a subies de la part de sa mère. "J'étais un enfant battu, j'ai encore les séquelles physiques. J'étais battue violemment. D'ailleurs, je vais appeler mon livre le tuyau vert", a-t-elle confié.

Elle a précisé que sa maman avait coupé un bout de tuyau d'arrosage et qu'elle la frappait avec. "C'était ça, c'était le tuyau vert. Un jour, j'en avais tellement marre. Je l'ai regardée, elle l'a sentie. Je lui dit : 'Ecoute, tu as une seule chance, tu es ma mère'. Elle a arrêté net". Evelyne Thomas lui a ensuite demandé pourquoi, selon elle, sa mère agissait de la sorte. "Je n'étais pas désirée. Parce que j'étais trop noire (...) Dans les familles antillaises, ça existe le racisme", lui a-t-elle répondu.

"J'ai eu une révolte en moi"

Babette de Rozières a aussi subi des violences sexuelles. Des faits qu'elle a occultés et qui ont refait surface à ses 50 ans. "Je n'oublierais jamais ça de toute ma vie. D'ailleurs, j'avais été voir un psychologue pour ça. J'étais dans ma maison. Subitement, j'ai revu toute une scène de tout ce qu'on m'a fait quand j'étais enfant. Le chauffeur qui venait, qui me mettait assise sur lui... Bref... J'ai revu aussi pourquoi mon premier mari m'a dit que je n'étais pas vierge. D'ailleurs, je l'ai quitté par rapport à ça parce qu'il savait que je n'avais connu aucun garçon et quand il m'a dit ça, j'ai dit : 'Ça n'est pas possible d'accepter un truc comme ça, je ne vais pas l'accepter'. Et c'est ça qui a causé mon divorce avec lui. Et après, quand je me suis souvenue de ça, je me suis dit : 'Il avait raison'", explique-t-elle dans un extrait inédit. Et de poursuivre : "Ce jour-là, j'étais tellement désespérée, j'ai dû appeler ma fille pour lui dire ça. J'étais très mal (...) J'ai eu une révolte en moi".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV