Babette de Rozières : le récit bouleversant de sa première rencontre avec son père (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour parler avec elle de son actualité, mais aussi de sa vie intime. Depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a reçu Clara Morgane, Booder, Danièle Evenou, Gil Alma ou plus récemment Anthony Colette.

Ce dernier a raconté son arrivée dans "Danse avec les stars" en octobre 2017 avant de révéler pourquoi il a refusé une première fois de participer au télé-crochet de TF1. "J'étais trop passionné encore par ce que je faisais, je voulais être meilleur. Je m'étais dit, si un jour je fais cette émission (...) il fallait que je sois vraiment bon. Même mon prof me l'avait déconseillé alors que j'étais en galère d'argent", a-t-il expliqué.

"Tu vois ma tête, c'est exactement la même !"

Ce jeudi 26 novembre, Evelyne Thomas reçoit Babette de Rozières dans son émission. Dans un extrait inédit, la cheffe cuisinière revient sur ce jour où elle a rencontré pour la première fois son papa. "Je n'ai jamais su jusqu'à l'âge de 25 ans qui était mon père, même pas son nom", précise-t-elle. Et de poursuivre, non sans émotion : "Avant de mourir, une vieille tante me dit : 'Je vais t'envoyer l'adresse de ton père, il s'appelle Félicien'. Je me précipite, j'écris à mon père et je lui dit : 'J'aimerais bien te voir, te connaître'. Il me répond : 'Prend l'avion, viens, on fera connaissance".

Alors qu'elle aurait aimé que son père lui envoie une photo pour pouvoir le reconnaître une fois à l'aéroport, ce dernier n'a pas souhaité le faire. "Il m'a dit : 'Ça n'est pas la peine. Tu viens à l'aéroport et tu sauras que je suis ton père'", dit-elle. Elle poursuit son récit : "Je prends l'avion, j'arrive à l'aéroport bondé (...) Je suis là, perdue (...) L'aéroport s'est vidé, et puis je vois un homme tout au fond appuyé sur le comptoir (...) Je m'avance, je vais vers lui et je vois le visage de mon père. Tu vois ma tête, c'est exactement la même !" lance-t-elle à Evelyne Thomas. Une rencontre qui lui a permis de renouer avec son père, mais aussi de tout apprendre sur ses originres. "On était tous les deux dans un état incroyable. J'ai passé une très belle journée avec lui (...) Il m'a tout raconté. C'est là où j'ai tout appris. Tout, depuis le premier flirt, tout ce qu'il s'est passé", explique-t-elle. Un an après cette rencontre, son papa est décédé. "J'ai failli ne pas le connaître", conclut-elle.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV