Babette de Rozières : son geste en faveur des étudiants ultra-marins démunis (exclu vidéo)

Babette de Rozières vient en aide à ses compatriotes ultra-marins démunis. Invitée à s’exprimer sur Non Stop People lundi sur son déconfinement, la cheffe a révélé qu’elle avait commencé à cuisiner et préparer des repas pour les étudiants d’Outre-mer résidant en Ile-de-France dans le besoin. "Je distribue des repas aux étudiants ultra-marins qui sont complètement démunis, qui sont loin de leurs familles, qui n’ont pas un sou et qui ne peuvent pas se nourrir", explique-t-elle dans Non Stop Info. Une initiative qu’elle organise avec l’Union des étudiants réunionnais de l’hexagone. "J’ai été alertée par le vice-président d’une association qui regroupe des étudiants ultra-marins et qui a alerté la ministre des Outre-mer et les députés ultra-marins. Mais il n’a pas eu de réponse, il n’a pas eu gain de cause donc j’ai décidé de l’accompagner, j’ai tapé à toutes les portes, à des supermarchés", indique celle qui est également conseillère régionale.

80 repas distribués chaque soir

"Je suis accompagnée de deux jeunes d’une association anti-gaspi. On a commencé à préparer des plats pour eux (…) et le résultat est là, j’ai pu distribuer 80 repas à ces ultra-marins", souligne Babette de Rozières. La cheffe est bien décidée à les aider aussi longtemps que cela sera nécessaire. "Je me suis engagée à leur donner un repas tous les soirs jusqu’à la reprise des cours car ils n’ont rien", déclare la cheffe cuisinière qui révèle "qu’elle sait ce qu’est la faim". "Ces jeunes qui ont faim, je suis à leur côté, je ne bouge pas et je continue de leur donner des barquettes. Je veux leur permettre de manger un bon repas tous les soirs", ajoute la chroniqueuse culinaire qui estime que le gouvernement "n’a pas bien géré cette crise sanitaire". Début avril, elle était intervenue par visio dans Morandini Live, poussant un coup de gueule sur la situation des Outre-mer face au coronavirus.

Par Ambre L