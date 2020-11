Babette de Rozières : son restaurant "en danger" à cause du confinement ? (Exclu vidéo)

Invitée jeudi 26 novembre dans l'émission d'Evelyne Thomas, Babette de Rozières a fait des confidences intimes sur son enfance. Dans un premier extrait, elle a raconté ce jour où elle a rencontré pour la première fois son papa. "Je n'ai jamais su jusqu'à l'âge de 25 ans qui était mon père, même pas son nom", a-t-elle précisé. Et de poursuivre, non sans émotion : "Avant de mourir, une vieille tante me dit : 'Je vais t'envoyer l'adresse de ton père, il s'appelle Félicien'. Je me précipite, j'écris à mon père et je lui dit : 'J'aimerais bien te voir, te connaître'. Il me répond : 'Prend l'avion, viens, on fera connaissance".

Dans un second extrait, Babette de Rozières a témoigné des violences qu'elle a subies de sa mère, révélant l'existence d'un mystérieux "tuyau vert". Sa maman avait coupé un bout de tuyau d'arrosage pour la frapper avec. "C'était ça, c'était le tuyau vert. Un jour, j'en avais tellement marre. Je l'ai regardée, elle l'a senti. Je lui dit : 'Ecoute, tu as une seule chance, tu es ma mère'. Elle a arrêté net", a-t-elle poursuivi.

"On ne sait pas où on en est"

La veille de cette interview, Babette de Rozières a participé à l'émission "Le Débrief de Non Stop" diffusée quotidiennement sur Non Stop People. Mickaël Dos Santos - le présentateur - l'a fait réagir sur les annonces faites par Emmanuel Macron sur la prolongation du confinement, avec la fermeture des restaurants jusqu'au 20 janvier 2021, au moins. "C'est très dur comme décision. On espérait travailler le midi par exemple. S'il avait donné l'autorisation de travailler le midi, ça pourrait soulager un petit peu les restaurateurs (...) Novembre et décembre sont des mois bénis pour les restaurateurs. On travaille beaucoup pendant la période des fêtes. Janvier, il n'y a rien. Les gens sont partis en vacances, au ski (...) Comment on va faire pour se relever ?", a-t-elle dit, soulignant le manque de clarté de ces annonces. "On ne sait pas où on en est", a-t-elle poursuivi.

Son restaurant est-il en danger ? "Non, il n'est pas en danger parce que c'est chez moi. Je n'ai pas de loyer par exemple (...) Tous les restaurants que je connais n'arrivent pas à surmonter. Ils n'arriveront pas à surmonter", a-t-elle déploré.

Par Non Stop People TV