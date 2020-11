Babette de Rozières violemment battue par sa mère, elle raconte son calvaire (Exclu vidéo)

La semaine d'interviews d'Evelyne Thomas dans l'émission qu'elle présente sur Non Stop People se termine avec Babette de Rozières. Dans un premier extrait, la cheffe cuisinière revient sur sa première rencontre avec son père. Elle avait alors 25 ans. "Avant de mourir, une vieille tante me dit : 'Je vais t'envoyer l'adresse de ton père, il s'appelle Félicien'. Je me précipite, j'écris à mon père et je lui dit : 'J'aimerais bien te voir, te connaître'. Il me répond : 'Prend l'avion, viens, on fera connaissance".

Et de poursuivre : "Je prends l'avion, j'arrive à l'aéroport bondé (...) Je suis là, perdue (...) L'aéroport s'est vidé, et puis je vois un homme tout au fond appuyé sur le comptoir (...) Je m'avance, je vais vers lui et je vois le visage de mon père. Tu vois ma tête, c'est exactement la même !" lance-t-elle à Evelyne Thomas. Une rencontre qui lui a permis de renouer avec son père, mais aussi de tout apprendre sur ses originres. "On était tous les deux dans un état incroyable. J'ai passé une très belle journée avec lui (...) Il m'a tout raconté. C'est là où j'ai tout appris. Tout, depuis le premier flirt, tout ce qu'il s'est passé", explique-t-elle.

"J'en avais tellement marre"

Dans un second extrait, Evelyne Thomas demande à Babette de Rozières quel rapport elle entretenait avec sa maman. "Pas bien du tout. Ce sont des mauvais souvenirs. J'étais un enfant battu, j'ai encore les séquelles physiques. J'étais battue violemment. D'ailleurs, je vais appeler mon livre Le tuyau vert", confie-t-elle.

Elle précise alors que sa maman avait coupé un bout de tuyau d'arrosage et qu'elle la frappait avec. "C'était ça, c'était le tuyau vert. Un jour, j'en avais tellement marre. Je l'ai regardée, elle l'a senti. Je lui dit : 'Ecoute, tu as une seule chance, tu es ma mère'. Elle a arrêté net". Evelyne Thomas lui demande ensuite pourquoi selon elle sa mère agissait de la sorte. "Je n'étais pas désirée. Parce que j'étais trop noire (...) Dans les familles antillaises, ça existe le racisme", répond-elle.

Par Non Stop People TV