Balance ton Post : Agathe Auproux de retour, les fans réagissent !

Le 4 décembre 2019, Agathe Auproux postait une photo sur son compte Instagram qui faisait l'effet d'une bombe. En effet, la jeune chroniqueuse de "Touche Pas à Mon Poste" annonçait quitter l'équipe après un long combat contre le cancer. "J'ai pris la décision de mettre un terme à ma collaboration avec H2O, avec qui j'ai adoré travailler ces (presque!) 3 dernières saisons sur "Touche Pas a mon Poste", et "Balance ton Post". Février 2017 - Novembre 2019" écrivait-elle. Avant d'ajouter : "Comme vous le savez j'ai vécu une année particulière, très malade, très souvent à l'hôpital, et sitôt guérie j'étais de retour sur les plateaux... En prenant enfin le temps de la réflexion, je sais que j'ai désormais besoin de voguer vers de nouveaux projets. Merci pour tout, et vivement la suite !"

Cette nouvelle avait évidemment attristé les nombreux fans d'Agathe Auproux. Ces derniers avaient été nombreux à commenter la publication de la jeune femme. "Dommage mais si c'est votre décision et qui c'est vous reviendrez peut-être bonne route à vous", "Bonne chance pour la suite bonne continuation", "On perd une chroniqueuse de talent. Tes interventions étaient censées et pertinentes et ça faisait beaucoup de bien. Tu vas beaucoup manquer. Hâte de connaître tes nouveaux projets".

Mais il y a quelques semaines, Agathe Auproux a surpris tout le monde en annonçant son retour ! Pas dans "Touche Pas à Mon Poste", mais dans "Balance ton Post", l'émission de débat diffusée à 17h45, juste avant. Une nouvelle qui a évidemment ravi les téléspectateurs, nombreux à commenter le retour de la chroniqueuse.

Sur Twitter on a pu lire : "Ravie de retrouver Agathe Auproux" ou encore "Très heureux du retour d'Agathe Auproux dans Balance ton Post. Sa jeunesse d'esprit manquait à l'émission depuis son départ".

Agathe Auproux je l’aime trop et elle a les idées claires de ouf je l’aime trop — AB (@alex6b9) September 3, 2020

Miii venez pas dire qu'Agathe Auproux est juste une influenceuse sans cervelle. Quelle argumentation et quelle clarté dans son discours, je suis trop fière! #BalanceTonPost — Princesse Stéphanie (@StephanieLero10) September 3, 2020

Plaisir également de revoir et écouter #agatheauproux ! :) — Gflo (@Gflo_whatabout) September 3, 2020

Par J.F.