Balance ton post : Cyril Hanouna et les chroniqueurs en larmes face à un témoignage

Le 3 janvier dernier à Paris, Cédric Chouviat, livreur, est mort d'asphyxie avec fracture du larynx à la suite d'un contrôle de police à Paris. Alors que le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour "homicide involontaire, Cyril Hanouna a tenu à recevoir sur le plateau de Balance ton post la veuve de Cédric Chouviat ainsi que sa fille ce jeudi 16 janvier. Les deux femmes ont alors livré sur le plateau un témoignage bouleversant, notamment en expliquant comment elles ont annoncé la nouvelle au fils de Cédric Chouviat, âgé de seulement trois ans : "Je ne voulais pas qu'il l'apprenne par un enfant. Il était demandeur et il allait retourner à l'école donc je me suis dit qu'il fallait que je lui explique. J'ai fait ça de la manière la plus simple".

Un récit bouleversant

La veuve de Cédric Chouviat a poursuivi : "Je l'ai pris au calme et je lui ai dit : 'Tu sais dieu, c'est à lui qu'on appartient et parfois il nous rappelle à lui...Et ce qu'on espère c'est aller au paradis. Alors tu vas pas prier pour que papa il se réveille, mais pour qu'il aille au paradis'", a raconté Doria Chouviat. Face à ce récit, les chroniqueurs et Cyril Hanouna n'ont pas pu retenir leurs larmes. Ainsi, Jimmy Mohammed a fondu en larmes, tandis que Laurence Saillet a caché son visage dans ses mains tout comme Christine Kelly et Eric Naulleau. De son côté Cyril Hanouna a essuyé de nombreuses larmes pendant tout le récit de Doria Chouviat.

"C'était une belle âme" Doria et Sofia Chouviat terminent leur témoignage dans #BalanceTonPost pic.twitter.com/qRobw5mZMH — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) January 16, 2020

Par Alexia Felix