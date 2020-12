Balance ton post : Cyril Hanouna recadre Laurence Sailliet sur les violences policières

Cyril Hanouna a proposé une émission spéciale "grande confrontation" ce jeudi 3 décembre dans Balance ton post. Pour l’occasion, l’animateur recevait de nombreux invités parmi lesquels des policiers, des manifestants ou encore des journalistes pour évoquer les violences policières : "Pour la première fois à la télé, journalistes, manifestants, victimes de violences policières feront face à un membre du gouvernement et des policiers pour échanger, débattre et tenter de faire avancer la situation en répondant à cette question : la police fait-elle de plus en plus peur ?", avait indiqué C8 dans un communiqué. Mais alors que les invités et les chroniqueurs évoquaient l’affaire Zecler, Cyril Hanouna a été contraint de recadrer Laurence Sailliet. Cette dernière a voulu revenir sur la dernière manifestation contre les violences policières, en accusant la France Insoumise de faire de la récupération : "Ce sont les victimes qui osent dire que c'est les 1% (de policiers, ndlr) qui posent problème mais c'est vrai qu'il y a une énorme récupération de tout ça".

Mise au point musclée de Cyril Hanouna

Malheureusement pour Laurence Sailliet, ses propos n’ont pas été du goût de Cyril Hanouna qui a rapidement réagi : "C'est pas le débat Laurence Sailliet; si vous êtes venue là pour tirer sur la France Insoumise et tirer sur Raquel Garrido c'est pas la peine !". Face à la réaction de l’animateur, Laurence Sailliet a voulu s’expliquer : "Est-ce qu'on peut nier que tous les samedis il y a des milliers de personnes dans la rue qui font des manifs anti-flics ? (...) A cause des 1% c'est toute la police qui trinque". Mais une nouvelle fois, Cyril Hanouna a recardé sa chroniqueuse : "Laurence vous parlez des manifestations, on ne parle pas de ça, vous êtes rentrée dans un débat politique, on parle pas des manifs de samedi ! On parle du cas de Cédric Chouviat et du cas de Michel on parle des débordements qu'il y a eu récemment".

Par Alexia Felix