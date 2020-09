Balance ton post déprogrammé : Cyril Hanouna s'explique sur Instagram

Pour la saison 2020/2021, Cyril Hanouna a littéralement modifié sa grille de programmes. A son retour sur petit écran le 31 août dernier, l'animateur phare de la chaîne C8 proposait la diffusion de trois émissions quotidiennes. Les téléspectateurs pouvaient ainsi suivre l'émission "Balance ton post", puis le jeu "A prendre ou à laisser" suivi du programme phare : "Touche pas à mon poste"... le tout avec une toute nouvelle équipe de chroniqueurs.



Le 5 septembre, moins d'une semaine après la reprise, Cyril Hanouna annonçait déjà un premier changement : "On ne peut plus enchaîner Balance ton post et TPMP sur le même plateau pour des raisons sanitaires car on n’a pas le temps de nettoyer le plateau. (...) À partir de lundi TPMP 19h40 jusqu'à plus soif et APOAL à 18h30". Une décision prise pour respecter les nouvelles règles sanitaires liées à la crise du coronavirus... qui n'a pas été effective bien longtemps car nous apprenons que la quotidienne de "Balance ton Post" est déprogrammée dès ce mercredi 9 septembre.

"Balance ton post" déprogrammé

Face à l'incompréhension de certains téléspectateurs, Cyril Hanouna a tenu à se justifier sur son choix : "BTP va repasser le jeudi soir. C'est vous qui me l'avez demandé. Vous aviez raison, ce n'est même pas une question d'audience, c'est surtout qu'on n'a pas le temps ! On n'a pas le temps de rentrer trois marques dans ce temps imparti" a-t-il lancé dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.



A partir de ce mercredi 9 septembre, les fanzouzes vont donc avoir droit à une nouvelle grille de programmes : "A prendre ou à laisser commencera à 18h10, suivie par un TPMP "plus long" à partir de "19h17 ou 19h18" explique le trublion du PAF.



Si de nombreux téléspectateurs ont salué cette décision, ils ont aussi été nombreux à réclamer l'arrêt des "boîtes", ce qui signifie que l'avenir de l'émission "A prendre ou à laisser" pourrait aussi être menacée.







Par E.S.