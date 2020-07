Balance ton post : Gaspard Gantzer rejoint Cyril Hanouna

Cyril Hanouna prépare déjà sa rentrée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière s'annonce haute en couleur ! Mercredi 15 juillet, le présentateur a dévoilé sur ses réseaux sociaux tous les changements prévus pour la prochaine saison. De quoi ravir les téléspectateurs. Cyril Hanouna prévoit d’être en direct chaque soir. "Plus de 3 heures de direct, 3 émissions : du débat, du média, de la darka et du jeu", écrit-il sur Twitter. Premier changement de taille : "Balance ton Post" arrive en quotidienne. Dès 17h45, Cyril Hanouna retrouvera ses chroniqueurs pour débattre d’un sujet d’actualité brûlant. L’émission avait cartonné la saison dernière et elle promet de faire encore parler d’elle notamment grâce à ses intervenants. En effet, l’animateur sera toujours entouré de Raquel Garrido, ancienne porte-parole de La France insoumise, de l’écrivain Éric Naulleau ou encore de l’ancienne membre des Républicains Laurence Sailliet. Mais de nouvelles têtes seront présentes.

Plusieurs anciens porte-paroles politiques dans l’émission

La journaliste et militante Rokhaya Diallo sera aussi de la partie tout comme le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles Geoffroy Lejeune. Autre politique à débarquer dans l’émission : Gaspard Gantzer. L’équipe de Balance ton post a officialisé jeudi 16 juillet l’arrivée de l’ancien conseiller en communication de François Hollande dans l’émission. L’homme s’était porté candidat à la maire de Paris avec son mouvement politique « Parisiennes, Parisiens » avant de se rallier à LREM. "J’ai décidé de prendre du champ vis-à-vis de la politique partisane et surtout de reprendre ma liberté et mon indépendance", indique Gaspard Gantzer au Parisien ce vendredi 17 juillet. Il reste également enseignant à Sciences-Po et HEC.

On souhaite la bienvenue à @gaspardgantzer, ancien conseiller communication à la présidence de la République auprès de François Hollande, dans l'équipe de #BalanceTonPost pic.twitter.com/GSGBG3z51k — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) July 16, 2020

