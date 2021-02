Balance ton Post - Jean-Luc Mélenchon : pourquoi Eric Naulleau sera absent du prime

Les émissions "Touche pas à mon poste" et "Balance ton post" continuent d’être des succès d’audience. Un carton qui s’explique notamment par la venue d’invités de taille, qui répondent aux invitations de Cyril Hanouna pour apparaître sur C8.

En début de semaine, le braqueur de Kim Kardashian, Yunice Abbas a défrayé la chronique en revenant sur le cambriolage survenu en 2016, en direct à la télévision. C’est ensuite Loana, qui n’avait pas signé d’apparition télévisée depuis des années, qui a accepté l’invitation de "Baba" et est venue sur le plateau de TPMP pour se livrer sur son nouveau départ.

ERIC NAULLEAU ÉCARTÉ DE L’ÉMISSION "BALANCE TON POST"

Ce jeudi 11 février 2021, l’émission "Balance ton post" sera marquée par la venue de Jean-Luc Mélenchon. "Le candidat à la présidentielle 2022 fera face à Cyril Hanouna et nos éditorialistes et répondre à toutes les questions" a annoncé le compte Twitter de l’émission.

La présence de l’homme politique de 69 ans sur le plateau a cependant eu pour conséquence l’absence d’Éric Naulleau. "Ainsi qu’annoncé par Cyril Hanouna, Jean-Luc Mélenchon a posé pour seule condition de sa venue à BTP que je sois absent du plateau. RV dans l’After pour un sujet hélas d’actualité, la situation des sans-abri rendue plus précaire encore par la vague de froid" a annoncé l’essayiste sur son compte Twitter.

Plus tôt dans la journée, Cyril Hanouna a justifié son choix via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux : "Ça me fait un petit peu de peine parce qu’Éric Naulleau fait partie des éditorialistes phare de cette émission". Et l’animateur d’ajouter : "Jean-Luc Mélenchon est le premier homme politique qui a accepté une invitation de ma part dans une de mes émissions. Je n’ai pas toujours été d’accord avec ce qu’il dit. […] C’est pour ça que j’irai le voir dans sa loge au tout début de l’émission pour lui parler les yeux dans les yeux. Juste lui et moi pendant cinq minutes. Pour savoir pourquoi il est venu. Pour savoir qui est l’homme, Jean-Luc Mélenchon. J’ai envie de le connaître un petit plus. Et après on entrera dans le plateau et dans l’arène".



Avant de vous retrouver ce soir pour le face à face avec @JLMelenchon en direct dans @BalanceTonPost j ai un message pour vous! pic.twitter.com/lq24adE3hy

— Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) February 11, 2021

Ainsi qu'annoncé par @Cyrilhanouna, @JLMelenchon a posé pour seule condition de sa venue à BTP que je sois absent du plateau. RV dans l'After pour un sujet hélas d'actualité, la situation des sans-abri rendue plus précaire encore par la vague de froid. @BalanceTonPost — Eric Naulleau (@EricNaulleau) February 11, 2021

Par E.S.