Balance Ton Post : le jeune homme qui a dénoncé la quenelle victime de harcèlement

C'est une scène plutôt surréaliste qui s'est déroulée ce jeudi 10 septembre sur le plateau de Balance ton Post qui repassera en prime fin septembre. Cyril Hanouna a écarté un invité, le pneumologue lyonnais anti-masque Patrick Bellier, de son plateau après que ce dernier ait fait une quenelle, geste à la connotation antijuive et transgressive. Mais ce geste, Cyril Hanouna ne l'a pas vu de ses propres yeux, c'est un jeune homme présent dans le public qui l'a dénoncé. Alors que ce dernier s'agitait vivement dans le public, l'animateur lui a tendu le micro. Il a alors déclaré : "Je veux bouger. À partir du moment où ce monsieur, l’illuminé, il a fait un salut nazi ! Il a fait une quenelle pendant que Jimmy Mohamed parlait, juste avant la publicité".

"Vous vous fourrez le doigt dans l’œil"

Face à cette situation, Cyril Hanouna qui s'est expliqué suite à la déprogrammation en quotidienne de l'émission, a immédiatement réagi en lui sommant de quitter le plateau. "On ne veut pas de ça sur nos plateaux. Geste inacceptable". Le jeune homme, Andréas, qui a informé Cyril Hanouna du geste, l'a remercié sur les réseaux sociaux. "Merci à toi Cyril d’avoir réagi suite à mon interpellation".

Mais l'étudiant en Sciences politiques ne s'attendait sûrement pas à de telles retombées. Cela fait plusieurs heures qu'il est victime de harcèlement sur les réseaux sociaux et il s'est vu dans l'obligation de réagir : "Les personnes qui m’insultent en privé ou en public, si vous pensez que ça m’atteint ou que ça me fait douter de mes engagements, vous vous fourrez le doigt dans l’œil. Vous vous fatiguerez bien plus vite que moi" a-t-il posté sur son compte Twitter.

Les personnes qui m'insulte en privé ou en public, si vous pensez que ça m'atteint ou que ça me fait douter de mes engagements, vous vous fourrez le doigt dans l'œil.



Vous vous fatiguerez bien plus vite que moi. — Andreas (@alias_andreas) September 11, 2020

Par J.F.