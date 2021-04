Balance ton post : pourquoi l'émission s'arrête sur C8

En septembre dernier, Cyril Hanouna revenait sur C8 pour une nouvelle saison d'émissions phares. Et après avoir tenté d'animer "Balance ton post" de façon quotidienne, il est rapidement revenu sur sa décision et a conservé une diffusion hebdomadaire, à savoir tous les jeudis. La semaine dernière, les fans de l'émission ont pu découvrir un "Balance ton post" qui sort de l'ordinaire puisque le numéro était un "spécial 1er avril" durant laquelle tous les chroniqueurs ont été piégés sur le plateau.



A la fin de la diffusion, Cyril Hanouna avait annoncé aux téléspectateurs que le programme ne reviendrait pas la semaine suivante... Ce jeudi 8 avril 2021, la chaîne consacre sa soirée aux vingt ans de Loft Story avec un reportage inédit dans lequel d'anciens candidats comme Loana, reviennent sur leur aventure et sur ce phénomène qui a lancé la téléréalité en France il y a deux décénnies. Le programme a déjà été mis à l'honneur ce mercredi 7 avril sur TMC dans un documentaire où certains anciens ont fait des révélations surprenantes.

Clap de fin pour Balance ton post

Et contre toute attente, l'émission "Balance ton post" ne reviendra pas non plus les semaines prochaines ! Le programme va-t-il s'arrêter de façon définitive ? Selon Cyril Hanouna, il s'agirait simplement de la fin de la saison et que l'émission reviendra l'an prochain avec "des très très grosses spéciales de BTP, en plus des BTP normaux", à partir de 2022, pour la prochaine élection présidentielle. Pour le moment, les fans de Baba vont donc devoir se contenter de "Touche pas à mon poste" et ce après l'arrêt d'une autre émission qu'il présentait également : "A prendre ou à laisser".









Par E.S.