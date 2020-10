Balance ton post : Tension entre Cyril Hanouna et Raquel Garrido en plateau

Vif échange entre Cyril Hanouna et Raquel Garrido. Sur le plateau de Balance ton post, les débats sont toujours animés. Ce jeudi 22 octobre, le sujet sur l'anonymat sur les réseaux sociaux a provoqué une division entre les chroniqueurs dont Agathe Auproux qui a dénoncé "une haine ambiante" et Raquel Garrido. En évoquant l'assassinat de Samuel Paty après qu'une vidéo d'un parent d'élève critiquant le professeur ait été publiée sur Facebook, la chroniqueuse a souligné que "personne n'était anonyme dans cette affaire...", en ajoutant : "On me dit tout le temps 'Raquel, tu pars loin', mais là vous partez très loin". Aussitôt, Cyril Hanouna a reproché à sa chroniqueuse de s’éloigner trop souvent du sujet : "Alors là, Raquel, la différence, c’est qu’on part loin, mais c’est intéressant". Seulement, cette réflexion n'est pas passée pour l'épouse d'Alexis Corbière.

"Vous ne respectez personne autour de la table"

"Cyril, tu m’as fait le même coup il y a quinze jours de me prendre de haut. On a eu une conversation toi et moi. Je t’ai dit que c’était fini", a rétorqué Raquel Garrido. Cyril Hanouna lui a alors rappelé qu'il y a "des règles" dans l'émission où "tout le monde doit avoir la parole". Loin de se laisser faire, la chroniqueuse a fait part de son agacement : "Je veux juste que tu me respectes. Tu utilises ton magistère d’animateur pour me cibler et je commence à en avoir ras-le-bol". Tout aussi franche, Cyril Hanouna a répondu énervé : "Respectez-moi également Raquel Garrido parce que vous commencez sérieusement à nous chauffer. Vous ne respectez personne autour de la table et je ne suis pas le seul à le dire". Avant d'inviter Raquel Garrido à quitter l’émission si elle le souhaitait : "On vous a laissé parler toute la soirée, à chaque fois vous êtes hors sujet. Si vous en avez ras-le-bos Raquel, quittez l'émission. Arrêtez de vous sentir stigmatisée. Vous venez nous voir toutes les semaines".

Par Marie Merlet