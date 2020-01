Balance ton post : Une chroniqueuse contrainte de quitter l'émission

Cyril Hanouna va devoir dire au revoir à l'une de ses chroniqueuses régulières de "Balance ton post". Chaque jeudi soir, le présentateur de C8 revient sur l'actualité politique et anime des débats endiablés avec ses chroniqueurs et ses invités. Il y a souvent des clashs pendant l'émission, notamment entre Cyril Hanouna et Raquel Garrido. S'ils n'ont pas les mêmes opinions politiques ou la même vision de la vie, ils s'apprécient en dehors du plateau. C'est d'ailleurs avec beaucoup de regret que la représentante de La France insoumise a annoncé ce vendredi 31 janvier sur Twitter son départ contraint de l'émission "Balance ton post". Cependant, elle a rassuré ses fans, elle s'octroie simplement une petite pause à la télévision puisqu'elle se présente aux municipales et va vite revenir aux côtés de Cyril Hanouna.

De retour le 22 mars

C'est avec tristesse que Raquel Garrido, la grande rivale d'Eric Naulleau, a annoncé qu'elle devait arrêter "temporairement" sa participation à l'émission "Balance ton post". En effet, officiellement candidate aux élections municipales à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, Raquel Garrido veut se consacrer pleinement à sa candidature. Elle a expliqué sa décision sur Twitter en partageant une photo d'elle et Cyril Hanouna accompagné du message suivant : "Candidate aux municipales, je fais une pause de 'Balance ton post' jusqu’au 22 mars. Un crève-cœur, mais c’est l’équité. J’ai obtenu une charte éthique qui donnera aux Bagnoletais le droit de révoquer les élus. Ce combat me tient à cœur, c’est pour cela que je le défends dans les urnes.". La représentante de La France insoumise ne sera pas absente très longtemps...

Candidate aux municipales, je fais une pause de #BalanceTonPost jusqu’au 22/03. Un crève-coeur, ms c’est l’équité. J’ai obtenu une Charte éthique qui donnera aux bagnelotais le droit de révoquer les élus. Ce combat me tient à cœur, c’est pour cela que je le défends ds les urnes. pic.twitter.com/2wlYsGXqxs — Raquel Garrido (@RaquelGarridoFr) January 31, 2020

Par Solène Sab