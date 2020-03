Balance ton post : Yann Moix dézingue Florence Foresti, Twitter s'insurge

Une semaine après la diffusion des César, la cérémonie est toujours au cœur des débats. Jeudi 5 mars, après avoir dévoilé le salaire de l'humoriste, Cyril Hanouna a proposé de revenir sur la prestation de Florence Foresti dans "Balance ton post". La maîtresse de cérémonie a refusé de remonter sur scène après l'attribution du César de la meilleure réalisation à Roman Polanski. Une décision critiquée par Yann Moix, "Florence Foresti a joué sur et avec l'humiliation" a-t-il déclaré avant d'ajouter, "au niveau de l'humour ça l'arrangeait que Polanski puisse obtenir un César". A la question, "Un César pour Polanski, êtes-vous choqué", le critique de cinéma Michel Ciment, invité de l'émission a lui déclaré : "Ce qu’on veut, c’est que Roman Polanski disparaisse, on veut qu’il reste Violanski et qu’il n’y ait plus de Polanski", il estime également que l'affaire Polanski relève d'une "chasse à l'homme organisée en France". Des propos qui ont fait débat sur le plateau.

Des propos qui ne passent pas

Face à Michel Ciment, Laurence Saillet s'est insurgée : " Est-ce que vous pensez que cet homme n’a pas rayé les femmes de leurs propres vies? (...) Essayez de vous mettre à la place de femmes qui ont souffert d’attaques qui sont aujourd’hui reprochées à monsieur Polanski. Essayez d’avoir un peu de pudeur, un peu d’humanité dans vos propos". Puis une militante du mouvement "Nous Toutes" invitée sur le plateau a estimé que "la fête n'a pas été gâchée par deux femmes mais par un homme. A un moment, il y en a marre de déplacer les responsabilités et de dire que ce sont celles qui dénoncent qui sont les emmerdeuses". Les propos de Yann Moix sur Florence Foresti et ceux de Michel Ciment ont rapidement fait réagir les internautes sur Twitter.

Parmi les commentaires on peut lire : "Nous sommes beaucoup à vous avoir trouvée géniale Florence et voilà ce que l'on a envie de dire aux chroniqueurs ce soir", "Par contre on fait le procès de qui là ? Polanski ou Florence ?", "C'est dingue quand même… on arrive à traiter les gens d'antisémites alors qu'ils ne font que dénoncer un pédophile violeur ! Seriously…"

C'est dingue quand même....on arrive à traiter les gens d'antisémite alors qu'ils ne font que dénoncer un pédophile violeur!!! Seriously... #BalanceTonPost pic.twitter.com/uwE604gDu9 — sab c (@Babygirl971Sab) March 5, 2020

Par contre on fait le procès de qui là? Polanski ou Foresti?



#BalanceTonPost pic.twitter.com/l1zBZa2OIy — camila (@camila55223027) March 5, 2020

On commence par polanski et on fini par florence foresti antisémite #BalanceTonPost pic.twitter.com/fPiVBn1unE — Hey ça va ?! (@ChefDeMoiMeme) March 5, 2020

#BalanceTonPost Nous sommes beaucoup à vous avoir trouver géniale Florence et voilà ce que l’on a envie de dire aux chroniqueurs ce soir : pic.twitter.com/prwIvImyml — Tintin et Milou (@TintinetMilou10) March 5, 2020

Une honte de faire passer florence foresti pour une antisemite pour défendre un pedophile honte à vous #BalanceTonPost — miss L.A hollywood (@emma61169420) March 5, 2020

Par Non Stop People TV