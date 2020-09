Balance ton post : Yann Moix vivement critiqué par Agathe Auproux

Les émissions n'ont repris que depuis quatre jours et les premières tensions se font déjà sentir sur quelques plateaux. C'est le cas notamment de "Balance ton Post". L'émission de débat présentée par Cyril Hanouna est diffusée chaque soir à 17h45 et réserve à chaque fois son lot de surprise.

Ce jeudi 3 septembre, Agathe Auproux faisait son grand retour, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier a été vivement remarqué. Et pour cause, la jeune femme s'en est vivement prise à Yann Moix qu'elle accuse de vouloir constamment faire le buzz.

Elle fait référence aux remarques de l'écrivain concernant l'affaire Danièle Obono sur le plateau de L'heure des pros sur Cnews. "Les Noirs veulent monopoliser la lutte anti-raciste. Il est hors de question que je laisse la lutte anti-raciste entre les mains des Noirs (...) Le raciste insulte l'humanité tout entière. Il n'y a pas de passe-droit à lutter contre le racisme parce qu'on est noir".

Des propos qui ne sont pas passés inaperçus. Yann Moix a donc décidé de se défendre ce jeudi 3 septembre dans "Balance Ton Post". "Les gens rêvent de mal comprendre ce que vous dites. Quand un Noir est insulté, c'est l'humanité tout entière que ça concerne, je dis rien d'autre. Le racisme est un fléau qui concerne tout le monde" a-t-il déclaré avant d'avouer une petite maladresse.

"la polémique te galvanise"

Mais cela n'a pas suffi pour Agathe Auproux, qui s'est ensuite adressée à l'ancien chroniqueur de On n'est pas couché. Elle l'a accusé de vouloir faire le buzz constamment. "Dans le fond, j'ai l'impression que quand on fait l'effort de vraiment comprendre ce que tu veux dire, tu exprimes une idée tout à fait louable dans un désir de vivre-ensemble profond, mais que tu as cette manière de savoir créer la polémique de savoir utiliser les mots à bon escient" déclare-t-elle.

"Quand tu dis que tu n'es pas compris, c'est que tu sais que tu ne vas pas être compris par la majorité (...) Je pense que c'est un art dans lequel tu excelles et je pense que même la polémique te galvanise". "Est-ce que vous pensez que je suis un abruti ? Je crois simplement que tu confonds ce que tu es capable d'entendre et ce que je suis capable de dire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, il y a pas forcément de coïncidence, mais tu as raison : entre l’émetteur et le récepteur, il y a parfois un brouillage" ajoute ensite Yann Moix. "Au contraire, on te pense très intelligent" a conclu la jeune femme.

Par J.F.