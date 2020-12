Balthazar - Hélène de Fougerolles : L’actrice annonce son départ de la série

La série Balthazar ne cesse de cartonner sur TF1 depuis son lancement. Mais alors que la saison 3 vient de s’achever sur la chaîne, l’une des stars du programme a décidé de partir. Ainsi, Hélène de Fougerolles a annoncé ce vendredi 18 décembre sa volonté de quitter la série : "#Balthazar C'est vraiment fini pour moi, merci de m'avoir autant envoyé d'amour et à bientôt pour d'autres histoires dans d'autres aventures", a confié l’actrice sur les réseaux sociaux. Hélène de Fougerolles fait donc ses adieux à son personnage d’Hélène Bach qu’elle incarnait depuis trois saisons : "La saison 3 de Balthazar est finie ! C'est aussi la fin d'une merveilleuse aventure pour moi. JE NE PARTICIPERAI PAS A LA SAISON 4".

"Vous allez me manquer"

Dans son message sur la Toile, Hélène de Fougerolles a tenu à justifier son départ par le fait que l’intrigue de la série a besoin de se renouveler : "On ne pouvait pas continuer cette histoire de chien/chat indéfiniment, ça aurait fini par vous lasser. Autres histoires ! Autres aventures professionnelles et personnelles pour moi aussi !". L’actrice a ensuite tenu à faire des remerciements notamment à ses partenaires : "Je suis infiniment reconnaissante d’avoir eu la chance de participer à cette série et à ce succès. Merci aux scénaristes et aux réalisateurs avec lesquels j’ai eu la chance de travailler. Et bien sûr merci à mes partenaires chéris. Vous allez me manquer".

#Balthazar C’est vraiment fini pour moi, merci de m’avoir autant envoyé d’amour et à bientôt pour d’autres histoires dans d’autres aventures pic.twitter.com/wfSv7CYki5 — Hélène de Fougerolles (@HFougerolles) December 18, 2020

Par Alexia Felix