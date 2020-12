Balthazar : La série policière renouvelée pour une saison 4 ?

Depuis 2018, TF1 mise sur une série policière portée par Tomer Sisler et Hélène de Fougerolles, "Balthazar". Et pour le plus grand plaisir de la chaîne, les téléspectateurs ont été tout simplement conquis par le médecin légiste puisque la première saison a été suivie par 6,9 millions de curieux en moyenne, tandis que la seconde a attiré 6,7 millions de fans. Le lancement de la troisième saison sur TF1 a même battu un record puisque 8,1 millions de téléspectateurs se trouvaient devant leur écran. Un véritable succès, qui a donc poussé TF1 a renouvelé la série pour une saison 4. La chaîne a déjà commandé les prochains épisodes, et Clotilde Jamin, co-créatrice de la série a qualifié la prochaine saison de "saison du renouveau". Les téléspectateurs devront attendre le grand final de la saison 3, qui sera diffusé le 17 décembre prochain, pour en savoir plus.

"Balthazar a de beaux jours devant lui"

Les fans du programmes retrouveront donc Tomer Sisley dans le rôle de Balthazar. Auprès de nos confrères de Ouest France, le comédien a fait des confidences sur son personnage : "Il est très proche de moi, quand je reprends le tournage pour une nouvelle saison, il me faut vingt-quatre heures avant de pouvoir lâcher les chevaux ! Je n’ai pas beaucoup de travail à faire pour m’identifier à lui, pour le comprendre. Je collabore toujours beaucoup avec les scénaristes, depuis le départ. Ils m’ont d’ailleurs gentiment crédité comme collaborateur artistique. Je ne parle pas des enquêtes, mais de mon personnage, son moteur, ses peurs. Ils écrivent parfois des scènes entières à ma demande". Tom Sisley a également révélé si la série pourrait durer encore longtemps : "Si vous écoutez TF1 et les producteurs, on pourrait signer pour dix saisons supplémentaires ! Pour être plus sérieux, je pense que Balthazar a de beaux jours devant lui, car on peut encore se renouveler. Tant qu’on arrive à prendre du plaisir, à avoir le sentiment de faire des choses inédites, ça me va".

Par Alexia Felix