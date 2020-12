Balthazar - Tomer Sisley : comment son père lui a "sauvé la vie"

C'est LA série à succès de TF1. Depuis plusieurs années maintenant, la chaîne diffuse la série Balthazar. Cette dernière suit l'histoire de Raphaël Balthazar, médecin légiste reconnu par ses pairs mais qui a un étrange don, il sait faire parler les morts. Son attitude agace parfois son entourage et plus précisément sa co-équipière, le commandant de police Hélène Bach, incarnée par Hélène de Fougerolles, récemment arrivée à la criminelle. Ensemble, ils tentent de résoudre les enquêtes les plus difficiles.

Tomer Sisley brille dans ce rôle et sa prestation est saluée à chaque diffusion. Il faut dire que l'acteur se construit un rôle sur-mesure à chaque épisode et n'hésite pas à le faire évoluer à sa guise.

Tomer Sisley a accordé une interview à Paris Match et est revenu sur ce rôle. Il a confié qu'il s'était inspiré de certains moments personnels pour incarner Balthazar.

"Je ne serais pas là sans mon père"

"J’ai repensé à tous ces week-ends où je me faisais chier à mourir sur son voilier. On se traînait alors que je ne rêvais que de moteur et de vitesse. Pourtant, pendant le tournage, j’ai retrouvé les gestes. Je me suis senti chez moi à la manœuvre, heureux. Et m’est revenu en mémoire ce grand rêve que mon père caressait et qu’il n’a jamais accompli: un tour du monde en solitaire". Un père omniprésent dans sa vie et qui a beaucoup apporté à Tomer Sisley. "Mon père est un ours, un homme de devoir, originaire de Biélorussie et de Lituanie, qui a toujours fait sans affect ce qui doit l’être. Alors peut-être n’exprime-t-il pas trop ses sentiments". En larmes, le mari de Sandra ajoute ensuite : "C’est aussi un homme extrêmement bienveillant, dont l’amour m’a sauvé la vie. Je ne serais pas là sans mon père, sans son éducation."

Par J.F.