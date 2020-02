Baptiste Giabiconi : Karl Lagerfeld était prêt à tout pour qu'il gagne DALS

Ce dimanche 23 février, Baptiste Giabiconi se confiait sur le plateau de Sept à Huit sur sa relation intime avec le grand couturier décédé il y a un an maintenant, Karl Lagarfeld. Durant cet entretien, le jeune homme a confié, avec beaucoup d'émotion, être son premier héritier.

Baptiste Giabiconi a ensuite fait des révélations sur la nature de leur relation. Alors que certains pensaient que les deux hommes étaient des amants cachés, le mannequin a remis les pendules à l'heure. Touché par ces nombreuses rumeurs, il a expliqué que leur relation était beaucoup plus forte que ça, "indescriptible", selon lui.

Face caméra, il a également révélé que le Kaiser voulait l'adopter "Karl, il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas eu de famille. Il n'a pas eu réellement une famille à ses côtés. […] Il voulait absolument que je sois son fils, d'une manière ou d'un autre. Karl pensait qu'il fallait juste signer deux papiers, en bas d'une feuille et que c'était réglé. Mais c'était autre chose".

Son soutien numéro 1

Alors tout naturellement, quand Baptiste Giabiconi qui prépare un documentaire sur Karl Lagerfeld, décide de participer à l'émission Danse avec les Stars, le créateur qui lui donne son accord en amont, ne le lâche pas d'une semelle.

Il raconte dans son livre sa participation à la deuxième saison. "Il a regardé l'émission, mordu, prêt à faire voter tout Chanel et tout Paris. Le soir du premier prime time, à 20h50 pétantes, il a envoyé bouler tout son monde pour filer chez lui mater Danse avec les stars devant un plateau repas".

Mais le soutien du Kaiser ne s'arrête pas là, il envoyait des fleurs tous les samedis à Baptiste chez TF1 accompagnées de messages de la part de plusieurs stars "en partie falsifiés pour me faire mousser". Il se souvient ensuite qu'il était "à deux doigts d'arroser le jury en maroquinerie de luxe", ce qu'évidemment, Baptiste Giabiconi a refusé.

Par J.F.