Baptiste Giabiconi se confie sur la première fois où Karl Lagerfeld l'a vu nu

Baptiste Giabiconi est en pleine promotion pour la sortie de son livre "Karl et moi", aux éditions Robert Laffont, ce jeudi 27 février et enchaîne donc les plateaux télé. D'ailleurs, après ses confessions dans l'émission "Sept à Huit", où il a expliqué être le premier héritier de Karl Lagerfeld, le mannequin français continue d'être sur toutes les lèvres. Invité sur le plateau de "C à Vous", le mercredi 26 février, Baptiste Giabiconi a fait de nombreuses confidences croustillantes sur sa relation passionnelle avec le célèbre couturier et l'une d'entre elles a particulièrement retenu l'attention d'Anne-Elisabeth Lemoine. La muse du créateur est revenue avec émotion et humour sur la toute première fois où Karl Lagerfeld l'a vu nu et a révélé la drôle de réaction du couturier.

"Mais qu'est-ce que c'est que ça ?"

Un souvenir qui lui laisse un beau sourire sur les lèvres. Dans l'émission "C à vous", la star des podiums a expliqué sa toute première rencontre avec Karl Lagerfeld, qui remonte au 8 juin 2008. C'était lors d'une séance photos et même si c'était la toute première fois qu'il rencontrait ce passionné de photographies, un lien fort s'est créé entre les deux hommes. Il a d'ailleurs révélé que "la magie avait immédiatement opéré". La première réaction de Karl Lagerfeld a été de s'assurer que le jeune homme était bien majeur et lui a proposé de le photographier dans le plus simple appareil. Baptiste Giabiconi a immédiatement accepté de poser nu pour le célèbre photographe. En se déshabillant, Karl Lagerfeld a été surpris et a rétorqué : Oula ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ressemble à un tuyau d'arrosage !". Cette réaction a bien fait rire le jeune mannequin qui s'est empressé de répliquer : "C'est décalé, c'est marrant !". Cette première rencontre a bouleversé la vie de Baptiste Giabiconi, qui avait mal vécu le divorce de ses parents.

Par Solène Sab