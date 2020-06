Barbara Cabrita : pourquoi elle a été hospitalisée en urgence lors d'un voyage à Bali

Ce jeudi 25 juin, France 3 diffuse "Les Fantômes du Havre", téléfilm écrit par Sylvain Saada et Mélina Jochum et réalisé par Thierry Binisti. Au casting, les téléspectateurs retrouveront Frédéric Diefenthal et Barbara Cabrita. En février dernier, dans le cadre de la diffusion sur TF1 de la série "H24", cette dernière avait raconté la mésaventure qu'elle a vécue lors d'un séjour à Bali. Non Stop People vous en dit plus.