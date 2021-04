Barbara Schulz : pourquoi elle ne vit pas avec son compagnon Arié Elmaleh

C'est la nouvelle série très attendue des téléspectateurs. Après "Gloria", TF1 diffuse son nouveau programme "Le Remplaçant" dans lequel on retrouve JoeyStarr dans la peau de Nicolas Valeyre, un prof de Français anticonformiste. Il devra se plier aux exigences des autres professeurs mais surtout de la proviseur du lycée incarnée par Barbara Schulz.

L'occasion de revenir sur la vie privée de l'actrice, sujet qu'elle a abordé à de nombreuses reprises sur les plateaux télés. Et pour cause, elle partage sa vie depuis 2016 avec Arié Elmaleh, le frère de Gad Elmaleh. Sur le plateau de "Thé ou Café" en 2017, elle ne tarissait pas d'éloges au sujet de son compagnon : "Il est très tolérant. C’est quelqu’un qui a un don pour ça, il n’est jamais dans le jugement. Il porte un regard sur les gens et les choses plein de curiosité et de tolérance. Il essaie toujours de comprendre."

"Il y a des moments où on avait rien à se dire"

Une histoire d'amour qui dure, sans aucun doute grâce à leur mode de vie assez particulier ! En effet, sur le plateau de "C à Vous" en 2018, Arié Elmaleh et Barbara Schulz s'étaient confiés sur un détail de leur vie commune : "On ne vit pas ensemble, ça nous arrive d'être ensemble dans la vie mais on est pour les appartements séparés. Ce n'est pas possible sinon".

Face à l'interrogation des personnes présentes sur le plateau, le couple avait expliqué les raisons de ce choix pas ordinaire : "Il y a un truc mathématique, c'est que si on se voit tous les jours, toute la journée et que le soir, on se retrouve, on a expérimenté... Il y a des moments où on avait rien à se dire. On a beaucoup d'amis qui sont en couple... On a l'âge qu'on a, on a eu d'autres vies, des enfants... Et toutes mes amies qui sont en couple me disent : 'n'habitez pas ensemble'", qualifiant même cela de "tue-l'amour".

Par J.F.