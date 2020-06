Benjamin Biolay : pourquoi Cyril Hanouna ne l’apprécie pas

Avec le confinement, Cyril Hanouna a dû adapter la présentation de son émission phare "Touche pas à mon poste". Pendant plusieurs semaines, c'est chez lui que l'animateur a diverti son public. Puis il a pu mettre en place une visioconférence avec ses chroniqueurs, pour que ces derniers participent à nouveau à l'émission. Avec le déconfinement, Cyril Hanouna a retrouvé le chemin des studios. Mais ce dernier a proposé une nouvelle version de son programme phare sur C8, baptisée "C que du kif !".

En plus de ce tournage, Cyril Hanouna anime en direct du lundi au jeudi à 20h15 une nouvelle version du jeu "À prendre ou à laisser". Pour rappel, l'émission a été lancée en 2004 sur TF1. Elle était à l'époque présentée par Arthur. Puis le programme a basculé sur C8 en 2014. Julien Courbet en était l'animateur jusqu'en 2015. Le 18 mai dernier, date du retour de l'émission sur C8, Cyril Hanouna s'était confié à Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" sur les mesures sanitaires mises en place sur le plateau dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

"Si je le croise..."

Jeudi 11 juin, Cyril Hanouna a une nouvelle fois invité ses chroniqueurs à réagir à l'actualité médias. Et le présentateur a été particulièrement agacé de lire sur ses fiches une information concernant un chanteur avec lequel il n'a visiblement pas d'affinités : Benjamin Biolay. "Cette info, est-ce qu'on n'en n'a pas rien à foutre ?" a-t-il lancé à sa bande. Ce à quoi Matthieu Delormeau a rétorqué : "Vous n'aimez pas Benjamin Biolay ?"

"Pas du tout, je ne le connais pas, mais je m'en tape totalement... Ah si, je crois qu'il a mal parlé de moi un jour", a continué Cyril Hanouna. Et de préciser sur l'objet du différend : "Je ne sais plus, mais si je le croise un jour... On verra. Je pense qu'il parlera de moi en bien. Je connais les mecs qui parlent comme ça sur Twitter et tu arrives devant eux, ils disent être fan de toi. Mais je sais qu'il m'avait fait un petit tacle (...) J'espère le rencontrer bientôt". Après la publicité, Matthieu Delormeau a révélé ce qu'il s'est passé entre eux. "Il vous avait traité de beauf dans un magazine". Ce à quoi Cyril Hanouna a répondu qu'il préférait être un "Beauf qu'un Bobeauf (Bobo Beauf)".

Par Non Stop People TV