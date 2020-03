Benjamin Castaldi : bientôt papa pour la 4e fois, il dévoile le sexe du bébé !

Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, Benjamin Castaldi a confirmé une information parue dans le magazine Public qui révélait que sa femme, Aurore Aleman, était enceinte.

"Cyril, je voulais te féliciter parce que tu le savais depuis un moment et tu n'as rien dit. Bravo à toi ! Tu aurais pu me faire un petit coup à l'antenne, mais tu ne l'as pas fait ! Oui c'est vrai, Aurore est enceinte depuis presque 4 mois maintenant".

Plus heureux que jamais, le chroniqueur déjà père de quatre enfants, dont un avec Flavie Flament, a révélé le sexe de son futur bébé "ce sera un garçon!". Il a ensuite donné quelques pistes concernant le prénom de l'enfant. "J'hésite entre Nino (sachant que le fils de Cyril Hanouna porte ce prénom), ou Angelo, parce que c'est le prénom de mon grand-père. Je ne sais pas encore ! Mais un nom italien !".

une grossesse particulière

Benjamin Castaldi récemment victime d'une grosse arnaque, a ensuite fait part de son inquiétude en raison du confinement et de la situation actuelle. "On a eu quatre jours un peu stressants parce que c'était un peu de la sidération. Pour Aurore, avec ce bébé dans le ventre, toutes ces histoires de virus, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'elle est naturellement très angoissé, mais là, encore plus. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'elle a pris un peu la mesure de ce qu'on vit. On s'occupe comme on peut et on prend soin d'elle. Et c'est beau d'avoir une femme qui s'arrondit de jour en jour, donc c'est mon bonheur tous les matins !".

Mais le chroniqueur ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite fait une belle surprise à Cyril Hanouna, en lui demandant d'être le parrain. "Je veux quelqu'un de solide, avec des épaules. Quelqu'un qui ait de la puissance et qui pourra assurer en cas de départ anticipé de ma personne".

L'animateur de Touche Pas à Mon Poste ne s'attendait pas à cette nouvelle "Je croyais que c'était une vanne ! Ça me touche énormément et je ferais tout pour qu'il soit heureux ! Ça me fait plaisir !".

.@B_Castaldi nous annonce en direct qu'il va être de nouveau papa ! Félicitations au futur papa et la future maman #CeSoirChezBaba pic.twitter.com/MBmOYfbfIO — TPMP (@TPMP) March 23, 2020

Par J.F.