Benjamin Castaldi blessé au visage : que s'est-il passé ? Il dit tout dans TPMP

Le 27 février dernier, Benjamin Castaldi a dévoilé sur Instagram une photo de son nez entaillé. Un cliché qui a fortement inquiété ses followers. Le chroniqueur de "Touche pas à mon poste" a expliqué sur le plateau de C8 la vraie raison de sa blessure. "J'ai voulu faire du bricolage, je suis vraiment mauvais en bricolage, j'ai essayé de mettre une étagère pour mettre des parfums dans mes toilettes. Et j'ai trébuché et j'ai pris l'arête de l'étagère sur le pif. Et ça m'a explosé le pif, je pissais le sang !"

Ce à quoi, Cyril Hanouna lui a répondu : "Vous passez pour un tocard, là". De son côté, Benjamin Castaldi a ajouté : "Je savais que mon mytho ne passerait pas. Je le savais dès le début. Mais j'ai tenté". Et pour cause : quelques heures plus tôt, le père de famille a tenté d’expliquer sa blessure à l’animateur de la chaîne avec une version rocambolesque. "Il s'est castagné apparemment. Il m'envoie cette photo, il me dit : 'Cyril, je me suis tapé ce matin, c'est parti en cacahuète...' Connaissant la personne, je lui dis : 'Espère de mytho, qu'est-ce que tu as fait ? Tu es tombé dans la cuisine ?'", a balancé Cyril Hanouna.

Sylvie Ortega en colère contre Benjamin Castaldi ?

Plus de peur de que de mal pour celui qui est la cible de nombreuses critiques de Sylvie Ortega. Sur le plateau de TPMP, le père de famille n’a pas mâché ses mots en évoquant la veuve de Ludovic Chancel, le fils de la chanteuse Sheila. "Moi honnêtement, je me suis un peu renseigné sur vous. C’est vrai que vous n’avez pas bonne réputation, on ne va pas se mentir. Quand vous entourez les gens, il y a du malheur qui se passe autour". Avant de poursuivre : "Dans le cas de Ludovic, ce ne sont pas des ‘on dit’ ! Vous lui aviez fourni de la drogue, comme on la soupçonne de fournir de la drogue à Loana. Selon les rumeurs, on vous reproche de fournir de la drogue à des célébrités, notamment à Loana. Excusez-moi de vous le dire, vous avez une mauvaise image".

Des propos qui ont révolté la principale intéressée. "Je pense que quand il fait des accusations très graves, c’est pour se protéger lui-même parce qu’il n'est pas blanc du tout. Il m’a accusée de donner des stupéfiants à Loana et d’avoir également donné des stupéfiants à mon mari, Ludovic Chancel. Il était évident qu’il allait déverser sa haine sur moi et je m’y attendais. À part qu’il ne me fait pas peur", a-t-elle lancé.

Par C.F.