Benjamin Castaldi blessé : il dévoile son visage égratigné sur Instagram

Les derniers mois ont été mouvementés pour Benjamin Castaldi. En août dernier, l’animateur accueillait son quatrième fils, né de son mariage avec Aurore Aleman. Le petit Gabriel fait désormais le bonheur de ses parents qui n’hésitent pas à l’afficher sur leurs réseaux sociaux respectifs. Un mois après la naissance de Gabriel, Benjamin Castaldi a eu un petit problème de santé qui a nécessité une "intervention médicale". "Un peu bousculé", le chroniqueur de Cyril Hanouna avait dû s’absenter quelques semaines du plateau de "Touche pas à mon poste". Remis sur pieds, Benjamin Castaldi avait pu retrouver sa place autour de la table de TPMP. Mais aussi son poste d’animateur de "Touche pas à mon poste ouvert à tous" diffusé chaque vendredi sur C8.

"C’est chaud !!!"

Mais que s’est-il passé dans la soirée du vendredi 26 février 2021 ? C’est la question que tous les abonnés de Benjamin Castaldi se posent depuis que l’animateur a dévoilé un cliché sur lequel son nez apparaît égratigné. A-t-il chuté ? Pour l’heure, on n’en sait pas plus. Il faudra patienter jusqu’à ce lundi 1er mars 2021 pour découvrir ce qu’il s’est réellement passé. Dans sa story Instagram, Benjamin Castaldi a promis à ses nombreux abonnés d’en dire plus sur l’incident qui lui a provoqué une blessure au nez sur le plateau de "Touche pas à mon poste". "C’est chaud !!! Je vous dit tout lundi avec Cyril Hanouna dans TPMP", écrit-il. Fort heureusement, sa blessure ne l’empêchera pas de quitter son poste de chroniqueur de TPMP.

Par Matilde A.