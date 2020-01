Benjamin Castaldi : ce troublant SMS que Cyril Hanouna a reçu de sa femme

Le 27 août 2016, Benjamin Castaldi a épousé Aurore Aleman, directrice de casting d'émission. Il s'agit de son quatrième mariage. En effet, l'animateur de 49 ans a été marié à Valérie Sapienza puis à Flavie Flament (2002) avant de convoler en justes noces avec Vanessa Broussouloux. Dans une interview accordée à Voici, l'ancien présentateur de "Secret Story" avait déclaré tout son amour à sa nouvelle compagne. "Jamais de ma vie, je ne la quitterai, je l'aime trop", disait-il en octobre dernier.

Sur les réseaux sociaux, Benjamin Castaldi ne manque pas une occasion d'afficher son couple. Ainsi, en novembre dernier, il a posté quelques photos de leur séjour à Marrakech. Il adresse également à sa femme de belles déclarations. "Je l'aime tellement", postait-il en décembre 2017 en légende d'un cliché sur lequel il prenait la pose au côté de sa moitié (voir ci-dessous).

"Il l'aime beaucoup"

Depuis 2015, Benjamin Castaldi officie en tant que chroniqueur dans "Touche pas à mon poste". Jeudi 16 janvier 2020, Cyril Hanouna a révélé le contenu d'un SMS qui lui a été envoyé par Aurore Castaldi, la femme de l'animateur. "La femme de Benjamin Castaldi m'a envoyé un petit SMS hier, qui disait : 'Elle est mariée l'animatrice à côté de mon mari ?' Elle parle de Sophie Coste, elle a peur que Benjamin Castaldi accoste Sophie Coste (...) Il l'aime beaucoup", a-t-il balancé.

Et de poursuivre à l'attention de Benjamin Castaldi : "Je vous demande de rassurer votre femme". Ce à quoi ce dernier a répondu : "Évidemment, il n'y a aucun doute là-dessus". C'était sans compter sur l'intervention de Matthieu Delormeau qui en a remis une couche. "Non, mais on sait que tu es un coureur ! J'ai bien dit coureur, pas trompeur, ça veut dire qu'il court", a-t-il lâché. Jean-Michel Maire a tenu à mettre les choses au clair, affirmant que Benjamin Castaldi "ne bougeait pas une oreille" lorsqu'il passait du temps avec lui.

Par Non Stop People TV