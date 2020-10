Benjamin Castaldi : comment son père a réagi à la révélation du montant de sa retraite (Exclu vidéo)

En janvier dernier, dans "Touche pas à mon poste", Cyril Hanouna avait consacré un numéro spécial sur l'actualité chaude du moment, à savoir "Grèves, manifs : les people doivent-ils prendre parti ?" Un débat pendant lequel Raymond Aabou - l'un des chroniqueurs de l'émission - avait expliqué considérer la réaction des people "démago au possible" sur ce sujet. Dans la foulée, Benjamin Castaldi n'avait pas manqué de lui répondre, faisant une révélation sur la situation financière de son père, Jean-Pierre Castaldi.

"Pour ce qui concerne les retraites des people, tu dis que ce sont des nantis. Mon père à 75 ans. Il bosse parce qu'il ne peut pas faire autrement. S'il arrête de travailler, il n'a pas de retraite. S'il ne va pas jouer au théâtre tous les soirs, et il est fatigué, il a 850 euros par mois", lâchait-il. Et de poursuivre : "On ne peut pas toujours dire que les people sont des salopards. Moi, ça me fait de la peine. Parce que comédien, intermittent, c'est un sacerdoce".

"Il n'aurait pas dû en parler comme ça..."

Invité d'Evelyne Thomas dans sa toute nouvelle émission qu'elle présente du lundi au jeudi sur Non Stop People, Jean-Pierre Castaldi a accepté de revenir sur les propos tenus par son fils dans "Touche pas à mon poste". "C'est une erreur de mon fils. Il n'aurait pas dû en parler comme ça", dit-il. Et de poursuivre : "L'imagerie populaire, c'est que les artistes sont bourrés de fric. Ceux qui sont bourrés de fric, le nombre est très limité. Et l'histoire de la retraite, par rapport à ce que j'avais gagné dans toute ma vie, je n'aurais pas dû avoir la retraite que j'ai".

Dans la suite de l'entretien, il n'a pas souhaité révéler le montant de sa retraite. Il a ensuite souligné que Benjamin Castaldi a été "maladroit" en évoquant le montant de sa retraite, réitérant le fait qu'il n'aurait pas dû parler de ça. "Mais je comprends qu'il ait voulu prendre la défense d'un grand nombre de comédiens qui eux, n'ont réellement rien au bout de 30, 40 ans de carrière", a-t-il conclu.

