Benjamin Castaldi dézingue le jeu de Corinne Masiero dans Capitaine Marleau

Capitaine Marleau a encore écrasé la concurrence en termes d'audiences ce mardi 13 octobre. Le nouvel épisode des aventures du capitaine de gendarmerie a réuni 7,5 millions de téléspectateurs, un record ! Dans "La reine des glaces", Capitaine Marleau enquêtait sur la mort d'une jeune patineuse et découvrait une histoire de famille compliquée. Mercredi soir dans "TPMP", les chroniqueurs sont revenus sur ce succès d'audience pour France 3.

Mauvais, affligeant... Benjamin Castaldi n'y va pas de main morte !

Une chose est sûre, Benjamin Castaldi est loin d'être séduit ! Il s'est emporté sur le plateau fustigeant l'attitude de l'actrice et qualifiant son jeu de "très mauvais" dans une tirade enflammée. "Ça passe pas, c'est gênant ! C'est elle qui refait tous les dialogues, qui met ses blagues à elle... C'est même un problème apparemment. Elle n'écoute plus personne, même pas le réalisateur. Si les gens aiment, très bien mais je trouve ça franchement très mauvais, affligeant", a déclaré l'animateur télé. Ce n'est pas le seul à ne pas avoir apprécié cet épisode de la série. Isabelle Balkany a critiqué pour sa part les dialogues et le "massacre" de la langue française.

Corinne Masiero n'en a cure. "Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je n'en ai rien à foutre", a-t-elle déclaré au Parisien. L'actrice n'est pas à un coup de gueule près. Récemment, elle s'en est pris au Premier ministre Jean Castex mais aussi à Emmanuel Macron dont elle critique souvent la politique. Elle n'a pas hésité non plus à égratigner l'Académie des César. Bref, il ne faut pas la chercher !

Par Mélanie C.