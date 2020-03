Benjamin Castaldi : enceinte, sa femme Aurore Aleman dévoile son ventre arrondi

Voilà déjà près de deux semaines que Cyril Hanouna anime "Touche pas à mon poste" en direct de chez lui. Malgré le contexte particulier et les interventions des chroniqueurs par téléphone, Benjamin Castaldi n’a pas manqué d’annoncer une bonne nouvelle aux téléspectateurs : il s’apprête à devenir papa pour la quatrième fois ! C’est en effet le lundi 23 mars dernier que l’ancien présentateur de Secret Story a partagé l’heureuse nouvelle : "Aurore est enceinte depuis presque 4 mois maintenant" a-t-il lancé avant de préciser qu’il s’agit d’un garçon.

Un quatrième garçon pour Benjamin Castaldi qui est déjà papa de Julien, Enzo et Simon ! Confinés chez eux comme des millions de Français, Benjamin Castaldi et Aurore Aleman ont déjà eu le temps de trouver un prénom pour leur futur bébé. Le chroniqueur a en effet assuré que leur progéniture aura à coup sûr, « un nom italien » tel que Lino ou Angelo.

Aurore Aleman dévoile son ventre rebondi

Forcée au repos à cause du confinement, Aurore Aleman vient justement de dévoiler son ventre de femme enceinte sur Instagram. Ce samedi 28 mars 2020, Benjamin Castaldi fêtait en effet son cinquantième anniversaire. L’occasion pour sa femme de lui adresser quelques tendres attentions. En story, la jolie blonde de 43 ans a en effet partagé un cliché en story, sur lequel elle apparaît vêtue d’un t-shirt sur lequel était inscrit "The one when Benjamin turns 50". Une petite phrase écrite à la manière des titres des épisodes de la série "Friends" qui veut littéralement dire qu’elle se désigne comme celle qui était là quand Benjamin Castaldi a eu 50 ans. Une façon subtile et amusante de faire référence au nombre impressionnant d’épouses de son mari.

En publiant ce cliché aussi mignon qu’hilarant, Aurore Aleman n’a pas manqué de demander à ses abonnés de rester chez eux en ajoutant le logo "Restons chez nous " sur la photo.





Par E.S.