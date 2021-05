Benjamin Castaldi guéri de la Covid-19, il révèle son grand regret

Benjamin Castaldi a eu une petite frayeur ces dernières semaines. Alors que l’animateur avait été vacciné contre la Covid-19, il a eu la mauvaise surprise de découvrir qu’il avait été contaminé. Et après une petite absence, Benjamin Castaldi a finalement fait son grand retour ce mardi 25 mai en reprenant son poste d’animateur de l’émission "Le 6 à 7 avec Casta". Et face à ses chroniqueurs, Benjamin Castaldi s’était confié sur sa maladie : "Je peux vous dire que le variant anglais, quand il débarque, il ne repart pas tant qu'il n'a pas plombé toute la famille. Il est arrivé avec ma fille, il a pris ma femme [Aurore Aleman, ndlr], puis moi, puis il a pris le bébé [Gabriel, 9 mois]… je peux vous dire que ça met un coup derrière la tête".

"J’aurai dû"

Et ce mercredi 26 mai, Benjamin Castaldi a fait de nouvelles confidences. L’animateur a notamment révélé son propre regret, celui de ne pas avoir respecter les gestes barrières : "Je rappelle que ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on doit s'affranchir des gestes barrières, je suis bien placé pour le savoir. J'avais pris une petite dose, mais le Covid est passé, il m'a attrapé. En même temps, je n'ai pas trop mis le masque à la maison, j'aurais dû. J'avais reçu qu'une dose, mais c'est vrai que le vaccin vous protège des formes graves, mais pas forcément d'attraper le Covid. Donc c'est très bien de se faire vacciner, mais encore faut-il continuer à respecter les gestes barrières. Et quand on se balade dans Paris et qu'on voit les terrasses, franchement il n'y a pas de gestes barrières, si on est tout a fait honnête".

Par Alexia Felix