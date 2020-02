Benjamin Castaldi jaloux de Cyril Hanouna ? Il s’explique !

Benjamin Castaldi est un animateur bien connu du paysage audiovisuel français. Il a débuté dans l’émission "Studio Gabriel" avec Michel Drucker sur France 2 en 1994. Mais c’est avec la présentation de "Loft Story" sur M6 en 2001 que sa carrière explose. Ses parents ne sont pas des inconnus. Toute sa famille fait partie du show-business ce qui lui a valu d’être pistonné et aussi très critiqué. Dès le lancement de l’émission "TPMP" sur C8, Cyril Hanouna le contacte en personne pour faire partie de l’équipe, mais ça ne se passe pas comme prévu…

"J’avais de l’égo", explique Benjamin Castaldi ce mardi 4 février sur le plateau de "TPMP". "J’avais dit à la direction, moi je veux bien venir sur la chaîne, mais certainement pas en tant que chroniqueur", avait asséné Benjamin Castaldi au PDG de l’époque Ara Aprikian. L’ancien mari de Flavie Flament avait alors une très mauvaise opinion de l’émission et ne voulait pas se ridiculiser. "Je vais pas en plus montrer mon cul et mettre une perruque", lance-t-il dans la foulée provoquant les fous rires du public et des chroniqueurs. Il a donc "refusé catégoriquement", de venir dans "TPMP".

Mais l’histoire ne va pas en rester là. Benjamin Castaldi avoue que c’était la guerre ouverte entre lui et Cyril Hanouna. "Je le détestais, je le détestais", reconnait Cyril Hanouna. "Je manquais un peu de finesse", admet Benjamin Castaldi qui explique être allé exprès sur NRJ12 sur la même case horaire que "TPMP" pour être confronté à Cyril Hanouna. Manque de bol, la blague s’est retournée contre lui, les audiences n’étaient pas au rendez-vous. "Je me suis dit, je vais lui botter le cul. Ça a duré trois semaines". L’animateur a alors été au chômage pendant huit mois. Une période difficile car « le téléphone ne sonne pas du tout". Finalement, il s’est ressaisi et a accepté l’offre de Cyril Hanouna.

Par Mélanie C.