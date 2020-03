Benjamin Castaldi : Jean-Pierre Foucault lui adresse un beau message pour son anniversaire

C'est un anniversaire particulier pour Benjamin Castaldi. L'animateur a fêté ses 50 ans ce samedi 28 mars tout en étant confiné chez lui avec sa femme Aurore Alleman qui attend leur premier enfant. S'il n'a pas pu fêter ce moment avec toute sa famille, Benjamin Castaldi a reçu plusieurs messages de ses proches et des internautes pour lui souhaiter un bon anniversaire. Celui qui sera le parrain de son futur fils, Cyril Hanouna, a eu quelques mots à son attention sur Twitter tout comme Jean-Pierre Foucault qui lui a adressé un long message vidéo.

"Aujourd'hui, patatrac, 50 !"

Sur le plateau du Loto, l'animateur de TF1 a lancé avec humour : "Tu as vécu ta 49e année d'une façon tout à fait exceptionnelle. Sauf que, aujourd'hui, patatrac, 50 ! 50 ans, tu te rends compte, c'est le bouleversement total. Je ne dirais pas que c'est le début de la fin, mais c'est le basculement. Alors, je sais que ça peut bien se passer pour certains, regarde moi, j'ai eu 50 ans il y a... quelques temps !". En tenant les boules 49 et 50 de la loterie pour évoquer le passage à l'âge, Jean-Pierre Foucault se remémore une réflexion de Johnny Hallyday : "Ca va très, très bien se passer pour toi, et ça me rappelle une réflexion faite par Johnny qui me disait "le matin, si tu te réveilles et que tu as mal nulle part, c'est que tu es mort". Alors je te souhaite d'avoir mal très longtemps et tous les matins. Bon anniversaire !". Touché, Benjamin Castaldi a partagé cette vidéo sur son compte Instagram et s'est réjoui : "dans ce métier vous rencontrez des personnes en or".

Par Marie Merlet