Benjamin Castaldi : le précieux soutien de Cyril Hanouna dans sa carrière

Depuis 2016, Benjamin Castaldi fait partie de l'équipe de TPMP et s'est imposé comme chroniqueur qui n'hésite pas à faire des révélations. S'il est heureux aujourd’hui auprès de Cyril Hanouna, l'animateur n'était pourtant pas en bons termes avec lui avant de le rejoindre. "On s'était copieusement insulté et ça a avait été une vraie guerre d'égo. Mais, là où il a été cool, c'est qu'il aurait pu m'écraser", a confié Benjamin Castaldi sur Europe 1 ce mercredi 24 février. Grâce à la main tendue de Cyril Hanouna, l'animateur a pu redémarrer sa carrière qui a connu une période creuse au milieu des années 2010. "On s'aime bien parce qu'on est un peu pareil, on a des beaux caractères", a-t-il confié.

L'aide de Michel Drucker et Cyril Hanouna

"Je dois beaucoup à deux personnes dans ce métier : Michel Drucker et Cyril Hanouna. Sans l'appel de Cyril, je crois que je serais passé à autre chose car la télé ne voulait plus de moi ! Aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir sur C8, j'ai la chance de travailler", a-t-il reconnu dans une interview au Journal de France ce mercredi. C'est avec Michel Drucker que Benjamin Castaldi a fait ses débuts à la télévision en 1994. Embauché comme chroniqueur dans l'émission Studio Gabriel, Benjamin Castaldi a ensuite connu le succès avec Loft Story puis Secret Story. Pourtant, l'animateur ne se destinait pas à cette carrière au départ : "Quand j'avais 20 ans, je rêvais de devenir producteur de musique et si mes grands-parents n'étaient pas morts aussi tôt, je pense que j'aurais fait plus d'études, pourquoi pas Science Po".

Par Marie Merlet