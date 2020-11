Benjamin Castaldi menacé de mort : il prend une grande décision

Trop, c’est trop pour Benjamin Castaldi ! Ce jeudi 19 novembre 2020, l’ancien animateur de TF1 a déclaré qu’il quittait les réseaux sociaux. Et pour cause. À la suite d’un fou rire sur le plateau de "Touche pas à mon poste" lors d’une prise de parole de René Malleville, qui a poussé ce dernier à annoncé son départ du programme, il a déclaré avoir reçu de nombreux messages haineux sur la Toile. Revenant sur la séquence, le papa du petit Gabriel a expliqué : "Cyril et moi, on est très complices. On s’est regardé, non pas pour se moquer de René, mais parce qu’il a enchaîné ‘Spif’ et ‘docteur Tartarin’. Et excusez-moi, mais moi, quand ça commence ça, avec Cyril on s’es regardé, je plonge ! Et ce n’est pas du tout contre René".

S’il a admis que la séquence a dérapé et dit comprendre le manque "de recul" de son camarade, il a - également - déploré le message laissé par le Marseillais sur les réseaux sociaux. "Après tu fais un tweet où tu me traites d’abruti, donc je ne réponds pas exprès et derrière - je te jure que c’est vrai - les conséquences de ça, c’est que moi j’en prends pleins la gueule. On menace ma famille, on menace mes enfants, on menace de déterrer ma grand-mère". Avant de s’emporter : "Qu’est-ce que j’ai fait moi ? Parce que j’ai ri, on va me menacer de mort et là, je ne suis pas d’accord. (…) Effectivement, avec ce tweet, tu ne t’en es pas rendu compte, mais tu déclenches le feu nucléaire et moi, je ne suis pas ici pour me faire insulter. Je ne suis pas ici pour me faire menacer de mort et je ne suis pas ici pour me faire insulter pendant des heures et des heures".

Les enfants de Benjamin Castadli "en pleurs"

Regrettant "sincèrement du fond du cœur" d’avoir blessé le fervent supporter de l’OM, il "regrette" également "les conséquences de ce qui s’est passé sur les réseaux". Face au déferlement de haine, Benjamin Castaldi a annoncé avoir quitté les réseaux sociaux "parce que je n’en pouvais plus". "Quand j’ai mes enfants qui sont en larmes, je suis comme toi, je pète un plomb". Avant de conclure : "Il ne faut pas prendre cette émission pour ce qu’elle n’est pas. On est une famille, on est là pour déconner. (…) Et on ne peut pas à l’heure actuelle se faire insulter parce qu’on rit, parce qu’on a le droit de rire". De son côté, René Malleville a annoncé qu’il ne serait pas de retour la semaine prochaine. Face à sa décision, les chroniqueurs lui ont demandé d’y réfléchir pendant le weekend. Affaire à suivre…

"Je regrette sincèrement du fond du cœur si je t'ai blessé"



